Магнус Карлсен: Женщины меня ненавидят

В преддверии старта 56-го матча за звание чемпиона мира по шахматам в столице Великобритании состоялась пресс-конференция с участием чемпиона мира Магнуса Карлсена из Норвегии и претендента, гроссмейстера из США Фабиано Каруаны. Здесь, на лондонской площадке The College, с 9 по 28 ноября пройдет очередное для шахматного мира противостояние двух "К".

Предстоящий поединок представляет для публики особый интерес и обнадеживает тем, что за доской встретятся два сильнейших шахматиста планеты, занимающие первые две строчки рейтинга ФИДЕ. Им предстоит пройти дистанцию длиной в 12 партий (исключая случай досрочного выигрыша). Это мощное противостояние давно жаждали увидеть шахматные зрители со всего мира.

- Фабиано - блестящий шахматист, об этом свидетельствуют его высокие достижения в шахматах в этом году, - начал Карлсен с комплимента своему сопернику. - Он очень опасный противник, тем не менее, я сделаю все возможное, чтобы победить.

Уверенность в собственной победе чемпион мира обозначил в характерной ему манере: "Если ты семь лет являешься номером один мирового рейтинга, выиграл три матча за звание чемпиона мира, но при этом чувствуешь себя аутсайдером - с тобой определенно что-то не так".

Претендент Фабиано Каруана сообщил, что ему льстит распространившееся в народе сравнение с двенадцатым чемпионом мира Бобби Фишером, который как и Каруана, провел детство и познакомился с шахматами в нью-йоркском Бруклине.

- Я постараюсь оправдать доверие моей страны, - подчеркнул Каруана. - Если я выиграю титул, это будет как победа отдельного шахматиста, так в равной степени и победа моей страны.

На вопрос Магнусу, ощущает ли чемпион мира себя по-другому относительно прошлых матчей, Карлсен ответил:

- Я стал старше. Поэтому ощущаю себя старше. А еще здесь (на площадке мероприятия "The College" - прим. "РГ") прохладно. Поэтому я ощущаю, что немного мерзну, - заявил норвежец.

Журналисты также припомнили шахматному королю его выходку двухгодичной давности на матче в Нью-Йорке - побег с пресс-конференции после проигрыша Сергею Карякину в восьмом туре поединка.

"Вы раните мои чувства этим вопросом", - ответил Карлсен на вопрос, как чемпион справляется со своими эмоциями.

А секрет своего успеха в шахматах чемпион мира сформулировал так: "Хорошо питайся, хорошо спи, хорошо готовься, хорошо играй".

Последним на конференции стал вопрос, возможно, волнующий многих любителей и любительниц шахмат. - Имеется ли у вас женская поддержка в этом матче?

- Женщины ненавидят меня, поэтому и я их отталкиваю! Так что вряд ли поддержка с их стороны имеется, - заявил норвежец, сорвав бурную реакцию аудитории.

Каруана же ответил на аналогичный вопрос более подробно.

"Для меня самая лучшая и эффективная поддержка - от моей мамы. Так же меня поддерживают много друзей, среди которых присутствует и женский пол", - рассказал американец.

Справка "РГ"

56-й матч за звание чемпиона мира по шахматам будет состоять из 12 партий с классическим контролем времени 100 минут + 50 минут после 40-го хода + 15 минут после 60-ого хода с добавлением 30 секунд после каждого хода, начиная с первого. Победителем становится игрок, набравший 6,5 очков. Матч может закончиться досрочно.

Если этого не случится в "основное время" и счет будет 6:6, чемпион и претендент сыграют тай-брейк: 4 партии в быстрые шахматы с контролем 25 минут + 10 секунд к каждому ходу.

В случае равенства очков по итогам 4 партий будет сыграно 2 блиц-игры с контролем 5 минут + 3 секунды к ходу каждому сопернику. Если и после этого победитель останется не определен, будет сыгран "армагеддон", где 5 минут на игру дается белым фигурам, 4 черным (+3 секунды к ходу каждому игроку). Для победы черным достаточно ничейного результата.

Таким образом, при любом исходе "армагеддона" будет выявлен победитель. Игровые дни:: 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 26 ноября. Возможный тай-брейк запланирован на 29 ноября.

Начало партий в 18:00 по Москве. Призовой фонд турнира 1 миллион евро. 60% достанется победителю, 40% проигравшему. В случае выявление победителя на тай-брейке - 55% победителю, 45% - проигравшему.

Досье личных встреч: 34 сыгранных партии в классические шахматы, где 10 побед у Магнуса Карсена, 5 у Фабиано Каруаны, 19 ничьих.