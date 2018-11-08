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08.11.2018 17:59
Рубрика: В мире

Макрона раскритиковали за желание почтить память маршала Петена

Текст: Вячеслав Прокофьев ("Российская газета", Париж)

Намерение Эмманюэля Макрона почтить память маршала Филиппа Петена в связи с нынешними торжествами по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны, поставив его в один ряд с прочими высшими военными руководителями той эпохи, вызвало во Франции серьезную полемику.

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости
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Дело в том, что французский президент, совершающий в эти дни поездку по знаковым местам той далекой войны, в административном центре департамента Арденны Шерлевиль-Мезьер сделал неоднозначное заявление по поводу маршала.

"Я считаю вполне справедливым отдать дань уважения тем маршалам, которые вели нашу страну к победе. Маршал Петен был великим солдатом Первой мировой войны. Такова реальность нашей страны, и не следует на это закрывать глаза", - подчеркнул он, добавив, что во время Второй мировой его поведение "было пагубным".

И, действительно, с одной стороны, маршал Петен был, пожалуй, лучшим французским военачальником, став в мае 1917 года главнокомандующим всеми вооруженными силами и в этом качестве заслужив тем самым любовь и признание нации. С другой, в 1940-1943 годы после капитуляции Франции он возглавлял правительство Виши, фактически был пособником Адольфа Гитлера и содействовал его преступлениям, в том числе Холокосту.

После войны маршала судили и приговорили к смертной казни, которая позже, учитывая прежние заслуги перед страной, по инициативе генерала Шарля де Голля была заменена на пожизненное заключение.

Фото: Ludovic Marin/Pool via REUTERS
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Именно поэтому в Эмманюэля Макрона со всех сторон сразу полетели критические стрелы. "Это отвратительно! Чествовать человека, который судом в 1945 году был признан недостойным называться французом, не лезет ни в какие ворота", написал в Twitter представитель Социалистической партии Пьер Жуве. В свою очередь сенатор от правой партии "Республиканцы" посчитал, что "славное прошлое никак не оправдывает ужасы 1939-1945 годов". "Шокирующим" назвал демарш Макрона глава Совета еврейских обществ Франции Франсис Калифа.

Обстановка стала накаляться, и разрастающийся скандал, того и гляди, мог бросить неприглядную тень на предстоящий юбилей, на который в Париже через пару дней соберется политическая элита со всего света. С тем, чтобы затушить малоприятный инцидент, Елисейский дворец запустил в социальные сети экстренное сообщение, в котором указано, что юбилейных почестей удостоятся семь французских маршалов "чья честь не была запятнана", но не восьмой - Филипп Петен, "сотрудничавший с нацистскими варварами самым преступным образом". Что касается Макрона, он решил не присутствовать на "маршальской" церемонии, а направить туда начальника своего "личного штаба" и военного советника Бернара Рожеля..

В мире Европа Франция Первая мировая война
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