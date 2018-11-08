Матвиенко: Излишняя централизация разрушает основы федеративного государства

Российские регионы нуждаются в развитиии научных знаний, передовых технологий, излишняя централизация опасна для федеративного государства, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Такое мнение она высказала в ходе совместного заседания Совета верхней палаты и Президиума РАН.

"Как палата регионов, мы особенно заинтересованы в научном обосновании социально-экономического развития субъектов федерации", - сказала она и призвала не забывать о том, что Россия - федеративное государство. "Избыточная централизация полномочий, финансирования разрушает основы федеративного государства, что очень опасно. Мы, Совет Федерации, постоянно на всех уровнях об этом говорим и надеемся на вашу поддержку", - добавила сенатор.

Сегодня успешное поступательное развитие регионов во многом зависит от использования инноваций, передовых знаний и новых идей, продолжила она. "Значимую роль могут сыграть создаваемые сейчас представительства Академии наук в субъектах Федерации. Они могли бы стать связующим звеном между Академией и её институтами с одной стороны и региональной властью, местными вузами и бизнесом с другой стороны", - полагает Матвиенко.

По ее мнению, одной из функций этих представительств должно быть продвижение научных наработок в регионах и прорывных технологий, "включая сквозные квантовые, когнитивные, аддитивные, нано- и биотехнологии".

"Академия наук - это не академия Садового кольца", - подчеркнула глава Совфеда и призвала академиков активно работать с регионами.

"Надеюсь, что наша встреча станет хорошим импульсом для активизации взаимодействия законодателей и ученых на региональном уровне", - заключила она.