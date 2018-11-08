Новости

Совет Федерации и РАН подписали соглашение о сотрудничестве 12:18
В Поморье жесткую посадку совершил пассажирский самолет 12:15
Матвиенко предложила учредить премию для женщин-ученых 12:14
Саратовский депутат похудел на "прожиточном минимуме" 12:12
Появились первые фото со съемок продолжения "Дэдвуда" 12:10
В Московском зоопарке родился детеныш редкой мартышки 12:09
В самой сухой пустыне мира найдены объекты неизвестной цивилизации 12:09
В Екатеринбурге проверят законность сноса жилого дома ради филармонии 12:07
Топ-25 бестселлеров России: продажи Hyundai Creta неожиданно упали 12:02
Украину обвинили в попытке блокировать турпоток в Крым 12:00
Умер актер из "Зимней вишни" и "Выше Радуги" Арунас Сторпирштис 11:56
Госдума досрочно освободила от должности двух аудиторов Счетной палаты 11:55
На Ставрополье из горящей школы эвакуировали 258 учеников 11:45
В Сети появился клип The Beatles на Back in the USSR с медведем 11:45
Неизвестный открыл стрельбу в баре в Калифорнии 11:42
Хабаровские коллекторы о разместили в соцсетях детское порно 11:40
Матвиенко: Излишняя централизация разрушает основы федеративного государства 11:39
Видео: На Борнео нашли древнейшее изображение животного 11:28
В Югре работники стройфирмы отравились после посещения столовой 11:27
В Москве пойман поджигатель храма Иоанна Богослова 11:27
Суд оставил под арестом подозреваемых в изнасиловании дознавателя в Уфе 11:26
Алексей Кудрин сыграл на барабанах для студентов 11:19
Польша подписала контракт на поставки СПГ из США в течение 24 лет 11:16
Озвучена главная версия убийства матери с сыном в Москве 11:14
Новый спин-офф сериала "Во все тяжкие" посвятят Джесси Пинкману 11:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
ВС разъяснил, как вернуть залог, если покупка не состоялась
ВС разъяснил, как вернуть залог, если покупка не состоялась
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
08.11.2018 11:39
Рубрика: Власть

Матвиенко: Излишняя централизация разрушает основы федеративного государства

Текст: Галина Мисливская

Российские регионы нуждаются в развитиии научных знаний, передовых технологий, излишняя централизация опасна для федеративного государства, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Такое мнение она высказала в ходе совместного заседания Совета верхней палаты и Президиума РАН.

Валентина Матвиенко обеспокоена отключением аналогового ТВ

"Как палата регионов, мы особенно заинтересованы в научном обосновании социально-экономического развития субъектов федерации", - сказала она и призвала не забывать о том, что Россия - федеративное государство. "Избыточная централизация полномочий, финансирования разрушает основы федеративного государства, что очень опасно. Мы, Совет Федерации, постоянно на всех уровнях об этом говорим и надеемся на вашу поддержку", - добавила сенатор.

Сегодня успешное поступательное развитие регионов во многом зависит от использования инноваций, передовых знаний и новых идей, продолжила она. "Значимую роль могут сыграть создаваемые сейчас представительства Академии наук в субъектах Федерации. Они могли бы стать связующим звеном между Академией и её институтами с одной стороны и региональной властью, местными вузами и бизнесом с другой стороны", - полагает Матвиенко. 

Матвиенко: В России нет антисемитизма и ксенофобии

По ее мнению, одной из функций этих представительств должно быть продвижение научных наработок в регионах и прорывных технологий, "включая сквозные квантовые, когнитивные, аддитивные, нано- и биотехнологии".

"Академия наук - это не академия Садового кольца", - подчеркнула глава Совфеда и призвала академиков активно работать с регионами.

"Надеюсь, что наша встреча станет хорошим импульсом для активизации взаимодействия законодателей и ученых на региональном уровне", - заключила она.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Совет Федерации Наука и образование РАН
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Семь человек пострадали при столкновении танкера и фрегата в Норвегии
Украина предостерегла Европу от участия в проекте "Северный поток-2"
США запустили баллистическую ракету Minuteman III
Роспотребнадзор нашел больше всего бактерий в импортных ягодах
Польша подписала контракт на поставки СПГ из США в течение 24 лет