Медведев попросил главу РЖД не хвалиться достижениями

Доклад генерального директора РЖД Олега Белозерова на заседании правительства в четверг, 8 ноября, был прерван главой кабмина. Дмитрий Медведев попросил топ-менеджера не хвалиться успехами предприятия, а перейти к текущим вопросам.

Премьер-министр оказался недоволен тем, что Белозеров не прислушался к его просьбе, высказанной перед докладом: "Коротко какие-то существенные вещи нужно обозначить, я имею в виду не по вашим достижениям, а по тому, что делать, по протокольному решению".

Глава РЖД согласился с этим, но начал свое выступление по ранее подготовленному плану - с перечисления успехов компании. Медведев был вынужден прервать Белозерова.

"Цель наша сегодняшняя не в том, чтобы еще раз отрапортовать. Есть что-то в протокол? Или я подпишу его в том виде, в котором он есть?" - спросил Белозерова Медведев.

Тот в ответ констатировал, что протокол составлен с учетом всех пожеланий компании, передает РИА Новости.