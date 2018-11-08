Медведев предложил упростить оформление земельных участков

К 2021 году правительство намерено законодательно укрепить порядок надлежащего использования земли, особенно для целей сельского хозяйства. Фактическим владельцам земельных участков дадут возможность оформить право собственности по институту приобретательной давности.

План соответствующих мероприятий, направленный на совершенствование земельных отношений в стране, утвержден премьер-министром Дмитрием Медведевым. Он включает в себя 26 пунктов.

"Нужно выстраивать прозрачные отношения в этой сфере и их правовое регулирования. И, конечно, следить за бережным использованием земли. Особое внимание теме оборота земель для сельхозназначения и тем проблемам, которые здесь есть, - нецелевому использованию", - заявил глава кабинета министров на заседании правительства.

В "дорожную карту" включили механизмы, позволяющие эффективнее определить правовой режим земли. До 1 января 2020 года в Земельный кодекс и отдельные законодательные акты внесут поправки, которыми будут определяться режимы на основании видов разрешенного использования, обеспечат защиту от необоснованного изменения режима, пропишут основные и вспомогательные виды использования земельных участков. Также правительство намерено перейти от деления земель на категории к территориальному зонированию.

"Мы вводим и дополнительные гарантии защиты сельхозземель от нецелевого использования, - сказал премьер. - Важно, чтобы решения о ненадлежащем их использовании принимались объективно, по четким критериям для каждого вида сельхозугодий". Эти критерии, подготовленные министерством сельского хозяйства и минэкономразвития, планируется утвердить в январе 2020 года.

Позаботился кабмин о правах землевладельцем и землепользователей. "Надо дать людям, которые годами владеют земельными участками, возможность оформить на них права, включая известный еще со временем римского права институт приобретательной давности, который у нас мало применяется в стране", - отметил Медведев. Он позволяет при наличии указанных в законе условий превращать фактическое владение имуществом в право собственности. Проект федерального закона, совершенствующий порядок применения института приобретательной давности в качестве основания для возникновения права собственности должен быть внесен в Государственную Думу в осеннюю сессию 2019 года.

Вся законодательная и нормотворческая работа должна быть завершена не позднее декабря 2020 года, указал глава правительства.