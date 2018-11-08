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08.11.2018 15:20
Рубрика: Власть

Медведев предложил упростить оформление земельных участков

Текст: Владимир Кузьмин
К 2021 году правительство намерено законодательно укрепить порядок надлежащего использования земли, особенно для целей сельского хозяйства. Фактическим владельцам земельных участков дадут возможность оформить право собственности по институту приобретательной давности.
Фото: Александр Астафьев/ РИА Новости Фото: Александр Астафьев/ РИА Новости
Фото: Александр Астафьев/ РИА Новости

План соответствующих мероприятий, направленный на совершенствование земельных отношений в стране, утвержден премьер-министром Дмитрием Медведевым. Он включает в себя 26 пунктов.

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
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"Нужно выстраивать прозрачные отношения в этой сфере и их правовое регулирования. И, конечно, следить за бережным использованием земли. Особое внимание теме оборота земель для сельхозназначения и тем проблемам, которые здесь есть, - нецелевому использованию", - заявил глава кабинета министров на заседании правительства.

В "дорожную карту" включили механизмы, позволяющие эффективнее определить правовой режим земли. До 1 января 2020 года в Земельный кодекс и отдельные законодательные акты внесут поправки, которыми будут определяться режимы на основании видов разрешенного использования, обеспечат защиту от необоснованного изменения режима, пропишут основные и вспомогательные виды использования земельных участков. Также правительство намерено перейти от деления земель на категории к территориальному зонированию.

"Мы вводим и дополнительные гарантии защиты сельхозземель от нецелевого использования, - сказал премьер. - Важно, чтобы решения о ненадлежащем их использовании принимались объективно, по четким критериям для каждого вида сельхозугодий". Эти критерии, подготовленные министерством сельского хозяйства и минэкономразвития, планируется утвердить в январе 2020 года.

Фото: depositphotos.com
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Позаботился кабмин о правах землевладельцем и землепользователей. "Надо дать людям, которые годами владеют земельными участками, возможность оформить на них права, включая известный еще со временем римского права институт приобретательной давности, который у нас мало применяется в стране", - отметил Медведев. Он позволяет при наличии указанных в законе условий превращать фактическое владение имуществом в право собственности. Проект федерального закона, совершенствующий порядок применения института приобретательной давности в качестве основания для возникновения права собственности должен быть внесен в Государственную Думу в осеннюю сессию 2019 года.

Вся законодательная и нормотворческая работа должна быть завершена не позднее декабря 2020 года, указал глава правительства.

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