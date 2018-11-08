МИД: Террористы препятствуют созданию демилитаризованной зоны в Идлибе

Работы по созданию демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб продолжаются, однако говорить об их завершении пока преждевременно, полагают на Смоленской площади. Созданию ДМЗ препятствуют террористы.

"Несмотря на практические успехи в деле формирования предусмотренной меморандумом демилитаризованной полосы вдоль границ этой зоны, говорить о завершении необходимой работы пока рано", - подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам дипломата, боевики из террористической организации "Ан-Нусра" (запрещена в РФ), союзники группировки и незаконные вооруженные формирования ежедневно устраивают провокации и мешают этому процессу.

Напомним, что 17 сентября в Сочи по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана главы оборонных ведомств государств подписали меморандум. Документ предусматривал создание к 15 октября демилитаризованной зоны в Идлибе вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции с правительственными войсками глубиной 15-20 километров. Позже по просьбе Анкары начало полномасштабного функционирования ДМЗ было отложено на ноябрь.