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08.11.2018 11:46
Рубрика: Власть

МИД: Террористы препятствуют созданию демилитаризованной зоны в Идлибе

Текст: Александр Ленин
Работы по созданию демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб продолжаются, однако говорить об их завершении пока преждевременно, полагают на Смоленской площади. Созданию ДМЗ препятствуют террористы.
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

"Несмотря на практические успехи в деле формирования предусмотренной меморандумом демилитаризованной полосы вдоль границ этой зоны, говорить о завершении необходимой работы пока рано", - подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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По словам дипломата, боевики из террористической организации "Ан-Нусра" (запрещена в РФ), союзники группировки и незаконные вооруженные формирования ежедневно устраивают провокации и мешают этому процессу.

Напомним, что 17 сентября в Сочи по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана главы оборонных ведомств государств подписали меморандум. Документ предусматривал создание к 15 октября демилитаризованной зоны в Идлибе вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции с правительственными войсками глубиной 15-20 километров. Позже по просьбе Анкары начало полномасштабного функционирования ДМЗ было отложено на ноябрь.

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