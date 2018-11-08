Последний осенний месяц. И хотя в этом году он балует теплом и солнечными деньками, забывать о ноябрьском коварстве - холоде и ветре, "минусах" по ночам, дождях, простудах, гриппе, гайморите - не стоит.

Каждый день в ЛОР-отделение больницы, где я работаю, поступают 5-6 человек с различными формами гайморита. Стандартно заболевание протекает следующим образом. Пациент "не рассчитал" свою одежду: оделся слишком легко или постоял на сквозняке. Уже к вечеру почувствовал легкое недомогание, запершило в горле, заложило нос. "Но это же мелочь!" - подумал он и спокойно лег спать. А на утро - голова болит, познабливает. Да и запах утреннего кофе не очень ощутим.

Но вместо того, чтобы по возможности отлежаться, пациент решает не откладывать утреннюю пробежку, а затем и душ. И - скорей на работу. Какая мелочь - легкий насморк. А на работе - опять перекур на крыльце с коллегами, и открытое окно в кабинете (ведь солнышко светит), и шарф в портфеле по дороге домой. Потом наступает вечер: температура 38, разболелось горло, не дышит нос... Далее. Спасительная таблетка аспирина перед сном. Утром снова на работу - ведь там сегодня комиссия и не прийти нельзя. И вот так пару дней.

А болезнь между тем берет свое. Утром уже трудно встать с постели, появилось чихание, и из носа - вода, и кашель начался. Сильный, сухой. "Все, доигрался!" - подумал наш пациент. И был прав. Болезнь взяла свое. Тут бы задуматься: вызвать врача и начать лечение. Но привычка считать, что все это мелочь и, как обычно, пронесет, сделала свое дело. Полежал денек - и снова на работу.

Но уже через пару дней человек понял: что-то не так. Запахи чувствовать перестал, голова постоянно болит, а при наклоне вниз - болит нестерпимо, температура держится постоянно, и сил идти на работу совсем нет.

И вот он в поликлинике. Врач посылает на рентген. А там - приговор: в гайморовых пазухах затемнение и, вероятно, гной. Доктор направляет в стационар, объясняя, что с этим шутить нельзя. Ведь рядом - головной мозг, глазные яблоки. Но в стационар - ох, как не хочется. Может, поваляться дома, попить таблетки и чаек с малиной?

Но еще через день - уже терпеть невозможно, и пациент появляется в больнице. При первом же осмотре ЛОР-врач объявляет, что необходимо сделать пункцию гайморовых пазух. И тут вспоминаются разговоры друзей или родных о том, что пункция - это больно, что один раз пропунктируют - и всю жизнь будут пункцию повторять... Так, может, без нее? И пациент отказывается. А уже через день из-за невыносимых головных болей он вновь приходит в больницу и соглашается! И вот сделаны пункции обеих гайморовых пазух. Во-первых, практически безболезненно. Во-вторых, через 15 минут головная боль стихла. А дальше - назначаются антибиотики, местное лечение, а при необходимости - еще одна или две пункции.

В чем же дело? Зачем столь подробно я все это рассказываю? Откуда это предубеждение против пункционного лечения при гайморите? Наверное, как обычно, это надежда на знаменитое "авось": может, и на этот раз пронесет? А ведь, может, и нет. А мы, оториноларингологи, видим немало больных, у которых это "авось" приводит к менингиту и абсцессу мозга. Нередко приходится вместе с офтальмологами заниматься гнойными проблемами орбиты, которые могут привести к потере зрения. И не единичны случаи, когда, несмотря на активное лечение и операции, не удается такого пациента вытащить "с того света".

Потому еще раз - о пункции. Это самое эффективное и безопасное лечение гнойных воспалений гайморовых пазух. Выполняется пункция под местным обезболиванием, она мало болезненна. Более того, если пункции и иное дополнительное лечение выполнены своевременно (в начале заболевания), то процесс, вероятнее всего, не перейдет в хроническое состояние и более никогда не повторится. В том же случае, когда пациент не настроен на такое лечение, а врач не настаивает на его проведении, гайморит часто повторяется. И в этом случае лечение иногда приносит только временный результат. А при рецидивах гнойного гайморита не исключено и оперативное вмешательство, которое может надолго оторвать от работы или учебы.

Нельзя запускать даже мелкое недомогание. Запускать его - значит запускать развитие болезни

Весь этот разговор для того, чтобы не боялись идти к врачу, не отказывались от предложенной пункции или антибиотикотерапии и даже стационарного лечения. Чтобы не забывали: осень коварна. Не забывали: легкий насморк не пустяк. Помнили: ни в коем случае нельзя запускать даже мелкое недомогание. Запускать его - значит запускать развитие болезни. А любые предрассудки приносят немалый, порой непоправимый вред.

И, наконец, информация к размышлению.

В России каждый год более 10 миллионов взрослых и детей болеют гайморитом.