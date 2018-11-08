Министр обороны РФ обсудил ситуацию в Ливии с главнокомандующим страны

Тему борьбы с терроризмом обсудил российский министр обороны Сергей Шойгу с верховным главнокомандующим Ливии Халифом Хафтаром. Переговоры состоялись в Москве.

В республике продолжается политический кризис из-за с борьбы за власть двух правительств, одно из которых признано международным сообществом, второе поддерживается Палатой представителей и командованием ЛНА. Силы Хафтара контролируют восток страны. Ливийский маршал с главой Минобороны РФ обговорили пути урегулирования ливийского конфликта.

Стороны также обсудили вопросы безопасности в регионе в целом, передает ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что график президента РФ Владимира Путина не предусматривает встречи с командующим ливийской национальной армией.