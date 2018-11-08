Новости

В Приморье суд взыскал с браконьеров почти два миллиона рублей 05:47
Мертвый владелец публичных домов победил на выборах в Неваде 05:24
Журналист CNN "распустил руки" во время пресс-конференции с Трампом 04:56
Хабаровский хирург после смерти пациентки отправлен под домашний арест 04:50
Министр обороны РФ обсудил ситуацию в Ливии с главнокомандующим страны 04:27
Разбивший звезду Трампа на "Аллее славы" в США получил условный срок 03:47
Проблемы с датчиками могут возникнуть у 246 самолетов Boeing 737 Max 03:02
Не менее 47 человек погибли в ДТП с автобусами в Зимбабве 03:00
Госдеп начал изучать последствия новых санкций против РФ 02:20
Трюдо извинился за отказ Канады принять еврейских беженцев 02:10
"Реал" разгромил "Викторию" и сравнялся по очкам с "Ромой" 01:21
Трамп обвинил "режим Обамы" в присоединении Крыма к России 00:36
Роналду забил "МЮ" свой первый гол в Лиге чемпионов за "Ювентус" 00:33
Гончаренко: Скорее всего, у Фернандеса перелом скулы 00:19
СБ ООН по запросу РФ обсудит санкции против КНДР 00:16
После гибели девушки под колесами поезда начали доследственную проверку 07.11.2018
Труп россиянки обнаружен на Кипре 07.11.2018
Реструктуризацию ипотеки могут оставить лишь заемщикам с единственным жильем 07.11.2018
Опубликовано видео с места убийства женщины с сыном в Москве 07.11.2018
Дональд Трамп сменил генпрокурора США 07.11.2018
Во Франции обрушился жилой дом 07.11.2018
В ОБСЕ не нашли следов иностранного вмешательства на выборах в США 07.11.2018
Ректора Московской духовной академии не пропустили на Украину 07.11.2018
Трамп подтвердил полноформатную встречу с Путиным на G20 07.11.2018
Трамп рассказал о грядущих кадровых переменах в его администрации 07.11.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
ВС разъяснил, как вернуть залог, если покупка не состоялась
ВС разъяснил, как вернуть залог, если покупка не состоялась
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
08.11.2018 04:27
Рубрика: В мире

Министр обороны РФ обсудил ситуацию в Ливии с главнокомандующим страны

Тему борьбы с терроризмом обсудил российский министр обороны Сергей Шойгу с верховным главнокомандующим Ливии Халифом Хафтаром. Переговоры состоялись в Москве.

Путин: Россия готова быть гарантом ливийского урегулирования

В республике продолжается политический кризис из-за с борьбы за власть двух правительств, одно из которых признано международным сообществом, второе поддерживается Палатой представителей и командованием ЛНА. Силы Хафтара контролируют восток страны. Ливийский маршал с главой Минобороны РФ обговорили пути урегулирования ливийского конфликта.

Стороны также обсудили вопросы безопасности в регионе в целом, передает ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что график президента РФ Владимира Путина не предусматривает встречи с командующим ливийской национальной армией.

В мире Африка Ливия Правительство Минобороны
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

РПЦ ответила на предложение Порошенко "вернуться домой"
Песков рассказал об отношении Кремля к новым возможным санкциям США
СМИ: Рыболовлеву предъявили обвинение в коррупции и освободили
Путин призвал создать эффективную систему нейтрализации боевиков
Прокуратура и СК проверят колонию после фото Цеповяза с икрой