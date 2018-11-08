Минтруд предложил изменить правила использования маткапитала

Для того, чтобы направить средства маткапитала на строительство дома, нужно будет предоставить не разрешение на строительство, как сейчас, а уведомление. Об этом написано в законопроекте, подготовленным Минтрудом России.

Как уточняют в пресс-службе ведомства, в связи со вступлением в силу поправок в Градостроительный кодекс, разрешение на строительство больше не требуется при строительстве или реконструкции индивидуальных домов. А вместо него люди получают уведомление о том, что объект индивидуального жилищного строительства соответствует параметрам, и его строительство на земельном участке допустимо.

Таким образом, законопроект Минтруда гармонизирует законодательство о маткапитале с Градостроительным кодексом.

Всего с 2007 года сертификат на маткапитал получили 8,8 миллиона семей. Из них 6,2 миллиона семей уже решили, как им распорядиться и обратились за его использованием. 5,6 миллиона направили эти деньги на улучшение жилищных условий. Общая сумма - 2,2 триллиона рублей.