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08.11.2018 14:10
Рубрика: Власть

Минтруд предложил изменить правила использования маткапитала

Текст: Марина Гусенко
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Для того, чтобы направить средства маткапитала на строительство дома, нужно будет предоставить не разрешение на строительство, как сейчас, а уведомление. Об этом написано в законопроекте, подготовленным Минтрудом России.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
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Как уточняют в пресс-службе ведомства, в связи со вступлением в силу поправок в Градостроительный кодекс, разрешение на строительство больше не требуется при строительстве или  реконструкции индивидуальных домов. А вместо него люди получают уведомление о том, что объект индивидуального жилищного строительства соответствует параметрам, и его строительство на земельном участке допустимо.

Таким образом, законопроект Минтруда гармонизирует законодательство о маткапитале с Градостроительным кодексом.

Всего с 2007 года сертификат на маткапитал получили 8,8 миллиона семей. Из них 6,2 миллиона семей уже решили, как им распорядиться и обратились за его использованием. 5,6 миллиона направили эти деньги на улучшение жилищных условий. Общая сумма - 2,2 триллиона рублей.

Власть Право Жилищное право Экономика Недвижимость Правительство Минтруд Материнский капитал Законопроекты и комментарии
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