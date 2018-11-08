Москалькова заявила о двойных стандартах в сфере защиты прав человека

Сфера защиты прав человека в современном мире тоже оказалась во власти двойных стандартов. Об этом на Международной конференции "Проблема защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов" заявила Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

"Сегодня наблюдается эрозия международной системы защиты прав, выхолащивание ее основных принципов, появление двойных стандартов в оценках тех или иных событий, политизированность темы прав человека, которые так вредны защите человеческого достоинства", - приводит слова омбудсмена ТАСС.

В качестве примера Татьяна Москалькова привела "феномен массового "безгражданства", который уже десятки лет существует в некоторых западных странах.

"Целое объединение стран считает себя вправе по политическим мотивам дискриминировать по признаку места жительства население территории, жители которой в установленном международными нормами и принципами порядке на всеобщем референдуме выразили желание избрать свой исторический путь и войти в состав другого государства", - продолжила Уполномоченный.

Противостоять этому можно единственным путем - сохранять приверженность универсальным демократическим ценностям, главной составляющей которых остается обеспечение прав и свобод. И именно этой цели служит созданный год назад евразийский альянс омбудсменов.

"Это позволило нам объединить усилия и найти новые формы борьбы за восстановление нарушенных прав", - подчеркнула Татьяна Москалькова.

Участники конференции, а это представители 16 государств, приняли итоговую резолюцию, в которой в частности рекомендуют расширить полномочия омбудсменов, чтобы они могли оперативно реагировать не только на ситуации, связанные с действиями органов власти, но и следить за деятельностью "юридических лиц любой формы собственности".

По словам Татьяны Москальковой, именно этот пробел в законе об Уполномоченных ограничивает ее возможности в защите прав граждан, пострадавших, например, от неправомерных действий управляющих компаний в сфере ЖКХ, или работников, жалующихся на невыплату зарплаты.