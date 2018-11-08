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08.11.2018 14:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Ставрополье в ДТП два человека погибли и трое ранены

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)

В Георгиевском городском округе Ставропольского края утром 8 ноября столкнулись две легковушки и КамАЗ с прицепом. В результате два человека погибли на месте, а еще трое доставлены в больницы.

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Среди пострадавших, по информации источника "РГ" в правоохранительных органах региона, депутат городской думы Георгиевска. В настоящее время он находится в реанимации.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью, по предварительным данным, автомобиль Geely при обгоне не справился с управлением и столкнулся с Volkswagen, который ехал навстречу. После этого первая легковушка врезалась в КамАЗ. Погибли водитель и пассажир Geely. Водитель и пассажир Volkswagen, среди которых находился депутат городской думы, а также еще один пассажир китайского авто доставлены в больницу с различными травмами.

Движение на месте аварии затруднено, организован объезд данного участка дороги. Обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится проверка.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край
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