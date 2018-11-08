Набиуллина призвала "не бояться" небольшого роста ключевой ставки

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина порекомендовала "не бояться" возможного некоторого повышения ключевой ставки, ведь в этом случае снижается вероятность ее значительного повышения в перспективе. Об этом она сказала, выступая в Госдуме.

Она пояснила, что страна живет в условиях сильного давления извне, и задача регулятора - не дать сдержать экономическое развитие России. В связи с этим не нужно бояться таких шагов, как небольшое повышение ключевой ставки. Набиуллина уточнила, что Центробанк будет принимать решение о целесообразности такого шага, исходя из динамики экономики, инфляции, рисков и внешних условий.

При этом, по ее словам, регулятор, как и прежде, оценивает реальную ключевую ставку, соответствующую нейтральной денежно-кредитной политике, в 2-3 процента. При таком диапазоне ставка не давит на инфляцию.

Набиуллина добавила, что чем быстрее повысится ключевая ставка, тем меньше вероятность ее более значительного повышения в будущем.