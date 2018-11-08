Не менее 47 человек погибли в ДТП с автобусами в Зимбабве

Два автобуса столкнулись около города Русапе на северо-востоке Зимбабве. В результате случившегося погибли 47 человек, в том числе двое детей. Десятки пассажиров получили ранения.

Транспортные средства столкнулись в лоб на большой скорости и получили сильные повреждения. У одного автобуса почти полностью снесло лобовую часть.

Число погибших может возрасти: из автобусов извлечены не все тела, сообщает Телерадиовещательна корпорация Зимбабве со ссылкой на местную полицию. Также часть раненых находится в крайне тяжелом состоянии.