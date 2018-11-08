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08.11.2018 03:00
Рубрика: В мире

Не менее 47 человек погибли в ДТП с автобусами в Зимбабве

Два автобуса столкнулись около города Русапе на северо-востоке Зимбабве. В результате случившегося погибли 47 человек, в том числе двое детей. Десятки пассажиров получили ранения.

На Кубани в ДТП погибли два сотрудника службы судебных приставов

Транспортные средства столкнулись в лоб на большой скорости и получили сильные повреждения. У одного автобуса почти полностью снесло лобовую часть.

Число погибших может возрасти: из автобусов извлечены не все тела, сообщает Телерадиовещательна корпорация Зимбабве со ссылкой на местную полицию. Также часть раненых находится в крайне тяжелом состоянии.

В мире Африка Зимбабве
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