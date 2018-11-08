Нормы беспошлинного ввоза товаров наземным транспортом ужесточат

С 1 января 2019 года на территорию Евразийского экономического союза (страны-члены: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия) беспошлинно можно будет ввезти товары для личного пользования на 500 евро. При этом общий вес таких товаров не должен превышать 25 килограммов. Об этом говорится в решении совета Евразийской экономической комиссии.

Изменения коснутся товаров, которые граждане ввозят с собой на территорию союза автомобильным, железнодорожным либо морским транспортом, а также в пешем порядке. Если человек захочет ввезти больше товаров на большую сумму, то нужно будет заплатить пошлину в размере 30% от стоимости товара, но не меньше 4 евро за каждый лишний килограмм веса.

Нормы для табачных изделий и алкоголя не будут меняться. По-прежнему беспошлинно можно будет ввезти 200 сигарет, 50 сигар и не более 3 литров спиртных напитков.

Сейчас физические лица могут беспошлинно ввезти в Россию на автомобиле, поезде или корабле товары на сумму до 1,5 тысячи евро.