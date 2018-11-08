Новейший российский вертолет-беспилотник VRT 300 взлетит в феврале

Новейший российский вертолет-беспилотник VRT 300 будет впервые поднят в небо в рамках испытаний в феврале следующего года. Об этом заявил гендиректор холдинга "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию Ростех) Андрей Богинский на авиакосмическом салоне в Чжухае.

"До этого мы демонстрировали только прототипы", - отметил он. Ранее сообщалось, что были созданы два прототипа, один из них - в арктической версии.

Вертолет-беспилотник сможет вести дистанционный мониторинг различных объектов, например, линий электропередачи и трубопроводов, перевозить малые грузы в труднодоступные места, а также будет применяться при геодезических и картографических работах.

Кроме того, в 2020-м году впервые представят летный образец VRT 500 - легкий однодвигательный вертолет соосной схемы расположения винтов со взлетной массой 1600 кг.

"Этот вертолет - большой вызов для нас. Его можно продавать как корпоративным эксплуатантам, так и частным лицам. Этот сегмент у нас никогда прежде охвачен не был. Были попытки с Ми-34, который фактически создавался под пилотаж. Машина надежная, крепкая, но оказалась немножко тяжелой с точки зрения применения в авиации общего назначения", - рассказал Богинский.

Планируется, что VRT 500 будет обладать самой объемной в своем классе грузопассажирской кабиной общей вместимостью до 5 человек и оснащаться современным комплексом интерактивной авионики. Вертолет сможет развивать скорость до 250 км/ч, совершать полеты на дальность до 860 км, брать на борт до 730 кг грузов.

Богинский обозначил также сроки выхода на рынок среднего транспортно-пассажирского вертолета гражданского назначения Ка-62. Максимальный взлетный вес этой машины должен составить 6,7 тонны.

"Ставим себе задачу, чтобы Ка-62 летал на авиасалоне МАКС летом 2019 года. Базовый сертификат на эту машину планируем получить в конце 2019 года. Своих партнеров по поставкам комплектующих ориентируем именно на эти сроки", - отметил он.