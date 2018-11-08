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08.11.2018 13:32
Рубрика: Власть

Патрушев заявил о возобновлении диалога Москвы с Вашингтоном

Текст: Иван Петров
В отношениях между Россией и Соединенными Штатами Америки по многим направлениям возобновился диалог. Такое заявление в четверг в Астане сделал секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев. В столице Казахстана он принял участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности стран ОДКБ.
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

По его словам, отношения между Россией и США в последнее время опустились на самый низкий уровень. "Они практически не поддерживались, по линии внешнеполитических ведомств обсуждались только отдельные вопросы, - отметил Николай Патрушев. - Сейчас же пошел диалог, и это очень хорошо".

Диалог, по его словам, пошел по многим направлениям, но вместе с тем каждая из сторон отстаивает свои интересы. "Важно, чтобы другая сторона слышала те озабоченности, которые существуют. Будет ли прогресс и в какую сторону, пока говорить рано, покажет время", - добавил секретарь российского Совбеза.

Фото: Денис Тырин/ТАСС
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Ранее сегодня пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ сообщила, что Николай Патрушев в Астане обсудил с коллегами актуальные проблемы международной и региональной безопасности, вопросы взаимодействия государств-членов ОДКБ в формате организации и на международной арене.

"Рассмотрены проекты документов, обсуждение и подписание которых планируется в ходе встречи глав государств-членов ОДКБ в четверг. В частности, рассмотрены проекты положений о статусах наблюдателя при ОДКБ и партнера ОДКБ, а также типовых протоколов о предоставлении соответствующих статусов", - отмечается в сообщении Совбеза России.

Кроме того, секретари Советов безопасности стран ОДКБ совместно с министрами обороны уточнили состав и дислокацию миротворческих контингентов государств.
Был также утвержден перечень мероприятий совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ и внесены изменения в план мероприятий военного сотрудничества.

Очередное заседание комитета секретарей советов безопасности ОДКБ пройдет в 2019 году в Бишкеке.

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