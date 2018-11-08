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08.11.2018 03:15
Рубрика: Экономика

Пенсионный фонд сообщил, кто в декабре досрочно получит пенсию

Текст: Ольга Игнатова
В декабре 2018 года планируется предновогодняя доставка пенсий за январь 2019 года. Об этом "Российской газете" сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Обычно досрочно зачисляют пенсию тем людям, у которых выплаты приходятся на первые дни месяца. В январе они будут праздничными, поэтому пенсию принесут почтальоны или зачислят на счет раньше обычного срока.

Фото: Артем Геодакян/ ТАСС
Как заработать досрочную пенсию

В Пенсионном фонде напомнили, что пенсии в России выплачиваются за текущий месяц. Графики предновогодней доставки пенсий появятся чуть позже - в декабре. "Многое в этом вопросе зависит от доставочных организаций, с которыми отделения Пенсионного фонда будут согласовывать графики выплаты пенсий в предпраздничные дни", - уточнили в ПФР.

В 2016 году, например, было так: досрочная доставка пенсий осуществлялась с 27 декабря 2016 года за праздничные и выходные дни января 2017 года с учетом особенностей организации их доставки в конкретном регионе.

Сейчас существуют следующие способы доставки пенсии:

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Через "Почту России": можно получать пенсию на дом или самостоятельно в почтовом отделении по месту жительства. В этом случае каждому пенсионеру устанавливается дата получения пенсии в соответствии с графиком доставки, при этом пенсия может быть выплачена позднее установленной даты в пределах доставочного периода (например, с 1 по 18 число каждого месяца).

Дату окончания выплатного периода лучше узнать заранее, так как в каждом почтовом отделении она своя.

Через банк: можно получать пенсию в кассе отделения банка или по банковской карте. Банк зачисляет пенсию на счет в день поступления средств от территориального органа Пенсионного фонда России. Снять свои деньги с банковского счета можно в любой день после их зачисления. Зачисление и снятие денег производится без комиссии.

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Через организацию, занимающуюся доставкой пенсии: можно получать пенсию на дому или самостоятельно в этой организации. Полный перечень таких организаций в регионе есть в распоряжении территориального органа Пенсионного фонда России.

Порядок выплаты пенсии через иную организацию, занимающуюся доставкой пенсий, такой же, как через отделение почтовой связи.

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