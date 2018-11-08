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08.11.2018 18:08
Рубрика: Экономика

Снотворное по почте

Перед поездкой в ОАЭ о лекарствах можно заявить онлайн
Текст: Алена Узбекова
Министерство здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов запустило электронный сервис для туристов, которым необходимо провезти в страну или транзитом через нее психотропные или другие рецептурные препараты, запрещенные местными таможенными правилами, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

"В Эмиратах сложные правила ввоза определенных лекарственных препаратов, - рассказал "РГ" директор по маркетингу управления по развитию туризма эмирата Шарджа Сергей Канаев. - На моей памяти был случай, когда турист из Германии, приехавший в ОАЭ на месяц, пытался провезти через границу 100 таблеток "Валиума" (транквилизатор, оказывающий выраженное снотворное и противосудорожное действие. - Прим. ред.). Доказать, что такое количество препарата необходимо на срок пребывания в ОАЭ, он не смог". В итоге дело чуть не закончилось тюремным сроком.

Список препаратов, запрещенных к ввозу в ОАЭ, содержит около 300 наименований

Список препаратов, запрещенных к ввозу в ОАЭ, содержит около 300 наименований. В нем преимущественно лекарства с психотропными веществами, по местному законодательству это приравнивается к ввозу наркотиков. Но есть в списке и достаточно распространенные препараты, например, известные обезболивающие "Пенталгин" или "Кеторол". Они делаются на основе кодеина - вещества, запрещенного к ввозу в ОАЭ. Так что эти обезболивающие можно заменить аналогами.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Если без препаратов из списка не обойтись, то человек должен иметь при себе переведенный на арабский или английский языки и нотариально заверенный рецепт врача (апостиль), оригинал и копию рецепта из клиники с гослицензией, а также документы, разрешающие персональное использование препарата. Регламентируется и количество разрешенных доз, как правило, по сроку пребывания в стране. "Новые правила по онлайн-декларированию ввозимых лекарств весьма облегчают это требование", - отметил Канаев.

Сервис располагается на страничке министерства здравоохранения ОАЭ - по ссылке www.mohap.gov.ae/en/services/Pages/361.aspx. С его помощью туристы смогут избежать неприятностей на таможне. "Чтобы загружать сведения о провозимых препаратах - рецептах и медицинских документах, надо создать аккаунт, зарегистрировавшись в качестве частного лица. На адрес электронной почты придет ссылка активации личного кабинета (она действительна в течение трех часов, позже придется получать новую). В кабинете необходимо заполнить свои назначения и указать импортируемые лекарства для личного пользования. Сервис работает в арабском и английском интерфейсе", - рассказали в АТОР.

Задекларировать такие препараты можно было и раньше, - непосредственно по прибытии в аэропорт Дубая. "Но сейчас появилась возможность электронного дистанционного процесса. Он удобен. Но путешественники могут предъявлять те же документы и в аэропорту, как раньше", - рассказал замглавы департамента общественного здравоохранения и лицензирования минздрава ОАЭ Амин Хусейн Эль-Амири.

Фото: Reuters
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Кстати, жесткие правила в отношении ввоза лекарств действуют и в других странах. Валидол нельзя ввозить в страны Прибалтики, обезболивающее кетанов и антибактериальный бисептол запрещены в некоторых европейских государствах. В Таиланд нельзя провозить препараты на основе эфедрина. В Финляндию - препарат против гриппа тамифлю.

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