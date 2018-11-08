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08.11.2018 16:20
Рубрика: Власть

Песков назвал расследование Мюллера головной болью американцев

Текст: Кира Латухина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

В Кремле не стали оценивать ситуацию с увольнением генерального прокурора США Джеффа Сешнса.

Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
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"Это не наш вопрос. Это вопрос США", - сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

На вопрос, может ли отставка генпрокурора США повысить перспективы завершения расследования комиссии спецпрокурора США Роберта Мюллера, пресс-секретарь президента сказал: "Опять же, как это ни покажется странным, это расследование - головная боль наших американских коллег. Оно к нам не имеет никакого отношения".

"До сих пор то, что могла спродуцировать эта комиссия Мюллера, вряд ли выдерживает серьезной критической оценки, иных каких-то заключений этой комиссии мы не слышали. Поэтому мы не имеем никакого отношения к этому", - заключил Песков.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента Россия и США
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