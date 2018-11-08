Песков назвал расследование Мюллера головной болью американцев

В Кремле не стали оценивать ситуацию с увольнением генерального прокурора США Джеффа Сешнса.

"Это не наш вопрос. Это вопрос США", - сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

На вопрос, может ли отставка генпрокурора США повысить перспективы завершения расследования комиссии спецпрокурора США Роберта Мюллера, пресс-секретарь президента сказал: "Опять же, как это ни покажется странным, это расследование - головная боль наших американских коллег. Оно к нам не имеет никакого отношения".

"До сих пор то, что могла спродуцировать эта комиссия Мюллера, вряд ли выдерживает серьезной критической оценки, иных каких-то заключений этой комиссии мы не слышали. Поэтому мы не имеем никакого отношения к этому", - заключил Песков.