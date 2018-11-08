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08.11.2018 19:59
Рубрика: Власть

Песков: Решение по кандидатуре генсека ОДКБ примут 6 декабря в Петербурге

Решение по кандидатуре генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности примут 6 декабря в Санкт-Петербурге, пообещал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фото: Константин Завражин/ РГ
Лидеры стран ОДКБ обсудили вопросы коллективной безопасности

В этот день, по его словам, пройдет встреча глав ОДКБ и, возможно, неформальный саммит СНГ.

"Значительное время было уделено вопросу выбора кандидатуры генерального секретаря ОДКБ, - передает ТАСС слова Пескова. - Условились принять соответствующее окончательное решение 6 декабря в Санкт- Петербурге. Сейчас пока исполняющий обязанности продолжить работать до 6 декабря".

Власть Работа власти Внешняя политика Международные организации ОДКБ
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