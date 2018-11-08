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08.11.2018 20:34
Рубрика: В мире

Движение вперед и вниз

Петр Порошенко изгоняет с Украины православных
Текст: Павел Дульман
Российская газета - Федеральный выпуск №7715 (252)
Президент Украины Петр Порошенко продолжает разжигать религиозную и национальную рознь в своей стране, и без того пребывающей в состоянии гражданского конфликта. Он предложил уехать в Россию всем священникам Украинской православной церкви (УПЦ), повторив свое заклинание о том, что они - агенты страны-агрессора. Это предложение, очевидно, распространяется и на прихожан канонической православной церкви, не готовых принять создаваемую националистическую химеру - ЕППУЦ.
Фото: Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ ТАСС Фото: Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ ТАСС
Фото: Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ ТАСС

Свое богоборческое выступление Петр Порошенко произнес на международной конференции "Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперед", где высокие иностранные гости и эксперты обсуждали преимущественно проблемы местной экономики, по всем признакам двигающейся вниз, а не вперед. Вероятно, чтобы отвлечь аудиторию от неприятных мыслей, Петр Порошенко и заговорил о делах церковных, ведь ему лично сегодня приходится уповать только на помощь вышних сил, кредиты МВФ и образ врага - России.

Петр Порошенко понимает, что выгоняет из страны Церковь, чьи прихожане составляют две трети населения

Поэтому Петр Порошенко с дьявольской легкостью связал УПЦ со "страной-агрессором", объявил весь клир УПЦ "россиянами" и призвал их ехать "домой в Россию".

Порошенко прекрасно понимает, что выгоняет из страны самую большую Церковь, чьи прихожане составляют две трети населения: прихожан УПЦ он обвинял в "работе на Кремль" неоднократно. Собственно, это единственный тезис, которым он оправдывает антиконституционное - Украина по-прежнему светское государство, и Церковь от него отделена - прошение светских властей к "экуменическому патриарху" Варфоломею с призывом дать автокефалию сборищу еретиков и раскольников. Ту же мысль - "УПЦ - это пятая колонна" - внушают украинцам все местные СМИ, за редким исключением. Понимает ли Порошенко последствия своих заявлений и инициатив - вопрос риторический.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
РПЦ ответила на предложение Порошенко "вернуться домой"

"За последнее время мы привыкли к одиозным, неадекватным и не имеющим под собой никакой почвы заявлениям политического круга Украины. Но эти слова беспрецедентны, потому что ни один уважающий себя президент не будет в публичном поле говорить о том, что представителям той или иной конфессии нужно покинуть его страну", - так прокомментировал заявления украинского президента пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.

Он же напомнил, что УПЦ - самоуправляемая, то есть автокефальная церковь, и приходов Русской православной церкви на Украине нет. "Либо господин Порошенко таким образом обращается к своим гражданам, полагая, что они должны уехать в Россию, либо он не знает реальную ситуацию внутри Церкви", - предположил представитель Патриарха.

В мире экс-СССР Украина Общество Религия Вопрос автокефалии на Украине
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