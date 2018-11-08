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08.11.2018 21:22
Рубрика: Спорт

Испанская сага

После победы над "Гран-Канария" подмосковные "Химки" ждет домашний матч против куда более грозной "Барселоны"
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск №7715 (252)
Подмосковные "Химки" в пятницу вечером у себя в Мытищах проведут матч шестого тура регулярного чемпионата против "Барселоны".
Алексей Швед уверенно лидирует в списке бомбардиров Евролиги - 128 очков в пяти проведенных матчах. Фото: РИА Новости Алексей Швед уверенно лидирует в списке бомбардиров Евролиги - 128 очков в пяти проведенных матчах. Фото: РИА Новости
Алексей Швед уверенно лидирует в списке бомбардиров Евролиги - 128 очков в пяти проведенных матчах. Фото: РИА Новости

Это вторая подряд игра подопечных греческого специалиста Георгиоса Барцокаса с представителем объективно сильнейшего на континенте национального первенства - испанского. На прошлой неделе наша команда одержала на своей площадке победу над дебютантом главного клубного соревнования Старого Света БК "Гран-Канария" (87:72). Теперь самое время развить успех.

Фото: Пресс-служба АСБ
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В прошлом сезоне подмосковные баскетболисты под занавес первого круга "регулярки" проиграли "Барсе" дома (65:79), а во втором противостоянии снова потерпели поражение, уже на выезде (82:86). Зато в таблице российский клуб оказался на восьмом месте и получил право выступить в плей-офф, а каталонцы финишировали на скромной 13-й позиции.

"Сине-гранатовые" к матчу в Мытищах подошли серией из трех побед. На старте Евролиги-2018/19 "Барса" уступила ЦСКА и "Гран-Канарии", затем выиграла у немецкой "Баварии", турецкой "Дарюшшафаки" и израильского "Маккаби" (Тель-Авив). Интересно, что в команде есть несколько исполнителей, хорошо знакомых нашим болельщикам по выступлениям в клубах Единой лиги, - это Виктор Клавер (экс-"Химки" и "Локомотив-Кубань"), американец со словацким паспортом Кайл Курич (питерский "Зенит") и еще один уроженец США Крис Синглтон ("Локо").

Руководство БК "Химки" по-прежнему делает все для максимального комфорта многочисленных болельщиков и справедливо надеется на аншлаг. Сегодня бесплатные автобусы до "Арены Мытищи" будут курсировать от Баскетбольного центра "Химки" и от станции метро "Медведково". По окончании матча запланированы маршруты в обратном направлении.

Настроение у хозяев боевое и приподнятое. Вчера свой 30-летний юбилей отметил Малькольм Томас, еще двумя днями ранее лидер команды Алексей Швед получил титул лучшего игрока Единой лиги в октябре.

- Наш соперник обладает, пожалуй, самой глубокой скамейкой среди участников Евролиги, - считает наставник "Химок" Георгиос Барцокас. - У "Барсы" в составе полтора десятка игроков высокого уровня! Они не очень любят действовать в быстром темпе, предпочитают "позиционку".

Еврокубок

В чемпионате женской баскетбольной Премьер-лиги наступил перерыв

Стартовый матч второго круга группы "В" второго по значимости Еврокубка краснодарский "Локомотив-Кубань" проводил в "Баскет-Холле" против польской "Гдыни" уже без сербского рулевого Саши Обрадовича. Специалист был освобожден от должности по ходу своего третьего сезона в стане южан. Пока на месте Обрадовича его теперь уже прежний ассистент Влада Йованович. Если все пойдет хорошо, то, возможно, он и останется в этом качестве до конца сезона.

"Гдыню" железнодорожники разгромили - 96:72, кубанцы делят лидерство в своей шестерке вместе с немецкой "Альбой". Следующее испытание для Йовановича - матч Единой лиги с ЦСКА, в ближайшее воскресенье.

Где будем смотреть

9 ноября, пятница, Матч ТВ

21.25. "Химки" - "Барселона" (Испания). Прямая трансляция.

Спорт Баскетбол
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