Польша подписала контракт на поставки СПГ из США в течение 24 лет

Варшава подписала контракт на поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США. Соглашение, рассчитанное на 24 года, заключили польская нефтегазовая компания PGNiG и американская компания Cheniere Marketing International.

Поставки голубого топлива начнутся с 2019 года, сообщается на официальном сайте компании PGNiG. Газ на территорию Польши будет доставляться на судах с терминалов Sabine Pass в Луизиане и Corpus Christi в Техасе.

В 2019-2022 годах общий объем поставок составит около 0,52 миллионов тонн СПГ. В 2023-2042 годах общий объем импорта достигнет примерно 29 миллионов тонн.