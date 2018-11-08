Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
08.11.2018,  
21:28
Текст:  Антон Валагин

Полузатонувший норвежский фрегат сняли на видео

В Сети появилось видео норвежского фрегата Helge Ingstad, лежащего на правом боку у берега в коммуне Эйгарден.

Фото: USMC / wikimedia.org
Есть пробитие: попадание бронебойного снаряда в танк показали изнутри

Напомним, у входа в порт возвращавшийся с маневров НАТО Trident Juncture корабль столкнулся с 250-метровым танкером Sola TS. Фрегат получил огромную пробоину в правом борту - чтобы избежать гибели, корабль выбросился на берег. В момент аварии на борту Helge Ingstad находилось 137 человек. Семеро моряков получили травмы, весь экипаж эвакуирован - крен фрегата нарастает, существует риск его опрокидывания. Экипаж  Sola TS, 22 человека не пострадал. Огромное судно встало на якорь рядом с местом аварии.

Видеосьемка велась с вертолета и дает общую картину. На опубликованных Military Advisor фото видно, что правый борт фрегата распорот от средней части корпуса до кормы. Ранее сообщалось, что в море вылилось топливо для палубного вертолета.

Helge Ingstad - новый фрегат Королевских ВМС Норвегии, он введен в строй в 2009 году и оснащен системой ПРО Aegis. 132-метровый корабль предназначен для борьбы с подводными лодками и надводными кораблями, его главное оружие - восемь крылатых ракет NSM.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
Десантный вертолет Ми-38Т совершил первый полет 15:29
Экстремальный полет Су-57 на сверхмалых высотах сняли на видео 15:17
Эффектная погоня двух Т-72 за Т-80 попала на видео 13:49
Норвегия
Фото: Кирилл Брага/РИА Новости
БМП-3 будут стрелять "Баснями" 15:09
Полет ракетоносцев Ту-160 сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии 01.11.2018
На Западе рассказали, как новое оружие России изменит правила войны 09.11.2017
ВМС
Самый мощный корабль ВМС Украины оказался старым катером 21.10.2018
Россия передала Алжиру невидимую подводную лодку 04.10.2018