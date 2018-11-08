Полузатонувший норвежский фрегат сняли на видео

Aerial footage of the Helge Ingstad frigate. pic.twitter.com/tiFk2M6Sn8 — Military Advisor (@miladvisor) 8 ноября 2018 г.

В Сети появилось видео норвежского фрегата Helge Ingstad, лежащего на правом боку у берега в коммуне Эйгарден.

Напомним, у входа в порт возвращавшийся с маневров НАТО Trident Juncture корабль столкнулся с 250-метровым танкером Sola TS. Фрегат получил огромную пробоину в правом борту - чтобы избежать гибели, корабль выбросился на берег. В момент аварии на борту Helge Ingstad находилось 137 человек. Семеро моряков получили травмы, весь экипаж эвакуирован - крен фрегата нарастает, существует риск его опрокидывания. Экипаж Sola TS, 22 человека не пострадал. Огромное судно встало на якорь рядом с местом аварии.

Видеосьемка велась с вертолета и дает общую картину. На опубликованных Military Advisor фото видно, что правый борт фрегата распорот от средней части корпуса до кормы. Ранее сообщалось, что в море вылилось топливо для палубного вертолета.

Helge Ingstad - новый фрегат Королевских ВМС Норвегии, он введен в строй в 2009 году и оснащен системой ПРО Aegis. 132-метровый корабль предназначен для борьбы с подводными лодками и надводными кораблями, его главное оружие - восемь крылатых ракет NSM.