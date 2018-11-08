Семь человек пострадали при столкновении танкера и фрегата в Норвегии

У берегов Норвегии фрегат Helge Ingstad, который возвращался с учений НАТО "Единый трезубец" (Trident Juncture), столкнулся танкером. По некоторым данным, пострадали около семи человек. ЧП произошло в районе 4-00 по местному времени.

На борту военного корабля водоизмещением более 5 тысяч тонн находились 137 человек, передает издание Norway Today. Все они были оперативно эвакуированы спасателями. Известно, что фрегат направлялся на военно-морскую базу недалеко от города Берген. В какой-то момент корабль потерял управление и начал дрейфовать в сторону берега. Из-за полученных повреждений за борт Helge Ingstad попало большое количество воды.

Экипажу танкера из 23 человек на данный момент ничто не угрожает. Опасность разлива нефти, которую перевозило плавсредство, удалось вовремя устранить.