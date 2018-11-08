Поручители ответят за долги застройщиков перед дольщиками

Дольщики, потерявшие деньги при строительстве домов, смогут предъявлять иски к поручителям обанкротившихся компаний, а также тем руководителям, из-за действий которых застройщик прогорел. Соответствующий законопроект внесло в Госдуму правительство России.

"Принятие законопроекта позволит повысить гарантии защиты прав граждан, которые подключились к программам долевого строительства", подчеркнул член правительственной комиссии по законопроектной деятельности, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

У компаний-застройщиков появятся поручители, которые также будут отвечать по долгам

По словам разработчиков закона, строительная отрасль является одним из драйверов экономического развития страны. Согласно прогнозу социально-экономического развития России, наибольший вклад в прирост ВВП в ближайшие два-три года внесут обрабатывающие производства, строительство, оптовая и розничная торговля.

"Для дальнейшего развития отрасли необходимо наличие равных экономических и правовых условий ведения бизнеса по сравнению с остальными отраслями экономики", говорится в пояснительной записке. Одна из предлагаемых мер - смена вида ответственности. Застройщики-банкроты будут нести не солидарную, как сейчас, а субсидиарную ответственность. Проще говоря: расплачиваться за разорившуюся компанию будут и другие юридические и физические лица, например, поручители. "Дополнительный должник при субсидиарной ответственности встает на место основного должника", поясняет Владимир Груздев.

В свою очередь руководитель рабочей группы по обеспечению безопасности предпринимателей в области строительства Комитета ТПП РФ по безопасности предпринимательской деятельности Александр Моор полагает, что проект нуждается в доработке.

"Необходимо собрать все предложения воедино и обсудить их с экспертным сообществом", - подчеркнул он. По его словам, это можно будет сделать при подготовке проекта ко второму чтению. Например, по мнению экспертов, необходимо скорректировать нормы о блокировке счетов застройщиков.

"Блокировка средств приведет к приостановке строительства, а это снова коррупционная составляющая", - отметил Моор. В рабочей группе предлагают, чтобы средства дольщиков размораживались и передавались застройщику поэтапно по окончании выполненных работ.