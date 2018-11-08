Новости

Роспотребнадзор нашел больше всего бактерий в импортных ягодах 09:04
Французский историк напомнил Макрону о роли России в мировых войнах 09:02
Смертельно опасные лягушки поселились в Приморском океанариуме 08:42
На Дальнем Востоке появились фальшивые купюры в 2000 рублей 08:33
Названы самые востребованные в России кроссоверы и внедорожники 08:17
Шесть человек стали жертвами взрыва на заводе в Китае 08:04
Камчатку накроет снежный циклон 07:28
Иран предложил России и Саудовской Аравии сократить добычу нефти 07:23
США обвинили Иран в намерении спрятать нефтяные танкеры 07:06
АЗС начали скрыто повышать цены на топливо для корпоративных клиентов 06:49
В Приморье суд взыскал с браконьеров почти два миллиона рублей 05:47
Мертвый владелец публичных домов победил на выборах в Неваде 05:24
Журналист CNN "распустил руки" во время пресс-конференции с Трампом 04:56
Хабаровский хирург после смерти пациентки отправлен под домашний арест 04:50
Министр обороны РФ обсудил ситуацию в Ливии с главнокомандующим страны 04:27
Разбивший звезду Трампа на "Аллее славы" в США получил условный срок 03:47
Проблемы с датчиками могут возникнуть у 246 самолетов Boeing 737 Max 03:02
Не менее 47 человек погибли в ДТП с автобусами в Зимбабве 03:00
Госдеп начал изучать последствия новых санкций против РФ 02:20
Трюдо извинился за отказ Канады принять еврейских беженцев 02:10
"Реал" разгромил "Викторию" и сравнялся по очкам с "Ромой" 01:21
Трамп обвинил "режим Обамы" в присоединении Крыма к России 00:36
Роналду забил "МЮ" свой первый гол в Лиге чемпионов за "Ювентус" 00:33
Гончаренко: Скорее всего, у Фернандеса перелом скулы 00:19
СБ ООН по запросу РФ обсудит санкции против КНДР 00:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
ВС разъяснил, как вернуть залог, если покупка не состоялась
ВС разъяснил, как вернуть залог, если покупка не состоялась
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
08.11.2018 04:50
Рубрика: В мире

Бишкек выступает за интеграцию

Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия №7714 (251)
Позиция кабинета министров Киргизии по сотрудничеству в рамках СНГ остается неизменной. "Мы выступаем за дальнейшее укрепление интеграции государств - участников Содружества и наращивание взаимодействия в многостороннем формате", - заявил премьер КР Мухаммедкалый Абылгазиев в Астане, где проходило заседание Совета глав правительств стран объединения.
Фото: Темир Сыдыкбеков
Россия поможет создать в Киргизии торгово-логистические центры

По словам Мухаммедкалыя Абылгазиева, официальный Бишкек считает приоритетными направлениями развитие экономических и культурно-гуманитарных связей, а также взаимодействия в области безопасности. Особое внимание, как полагает глава правительства Киргизии, стоит уделить и отраслевому сотрудничеству, а также расширению торговли.

- Мы все знаем, что имеется большой нереализованный потенциал в сфере взаимных поставок, - утверждает Мухаммедкалый Абылгазиев. - Как сторонник создания максимально благоприятных условий для взаимной торговли, киргизская сторона выступает за снижение количества защитных мер и устранение излишних барьеров в торговле.

Вместе с тем

Правительство Киргизии предложило коллегам по СНГ заняться развитием прямых связей между различными регионами или областями стран Содружества. Первым шагом к нему, как полагают в КР, могло бы стать проведение форума губернаторов из государств, входящих в постсоветское объединение. Подобная встреча могла бы способствовать не только развитию торговли между регионами разных стран, но и открытию совместных предприятий, внедрению инноваций, созданию новых рабочих мест. А главное - укрепить связи в рамках СНГ.

В мире экс-СССР Киргизия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Иран предложил России и Саудовской Аравии сократить добычу нефти
Песков рассказал об отношении Кремля к новым возможным санкциям США
Министр обороны РФ обсудил ситуацию в Ливии с главнокомандующим страны
Трюдо извинился за отказ Канады принять еврейских беженцев
РПЦ ответила на предложение Порошенко "вернуться домой"