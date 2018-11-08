По словам Мухаммедкалыя Абылгазиева, официальный Бишкек считает приоритетными направлениями развитие экономических и культурно-гуманитарных связей, а также взаимодействия в области безопасности. Особое внимание, как полагает глава правительства Киргизии, стоит уделить и отраслевому сотрудничеству, а также расширению торговли.
- Мы все знаем, что имеется большой нереализованный потенциал в сфере взаимных поставок, - утверждает Мухаммедкалый Абылгазиев. - Как сторонник создания максимально благоприятных условий для взаимной торговли, киргизская сторона выступает за снижение количества защитных мер и устранение излишних барьеров в торговле.
Вместе с тем
Правительство Киргизии предложило коллегам по СНГ заняться развитием прямых связей между различными регионами или областями стран Содружества. Первым шагом к нему, как полагают в КР, могло бы стать проведение форума губернаторов из государств, входящих в постсоветское объединение. Подобная встреча могла бы способствовать не только развитию торговли между регионами разных стран, но и открытию совместных предприятий, внедрению инноваций, созданию новых рабочих мест. А главное - укрепить связи в рамках СНГ.