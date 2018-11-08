Позиция кабинета министров Киргизии по сотрудничеству в рамках СНГ остается неизменной. "Мы выступаем за дальнейшее укрепление интеграции государств - участников Содружества и наращивание взаимодействия в многостороннем формате", - заявил премьер КР Мухаммедкалый Абылгазиев в Астане, где проходило заседание Совета глав правительств стран объединения.

По словам Мухаммедкалыя Абылгазиева, официальный Бишкек считает приоритетными направлениями развитие экономических и культурно-гуманитарных связей, а также взаимодействия в области безопасности. Особое внимание, как полагает глава правительства Киргизии, стоит уделить и отраслевому сотрудничеству, а также расширению торговли.

- Мы все знаем, что имеется большой нереализованный потенциал в сфере взаимных поставок, - утверждает Мухаммедкалый Абылгазиев. - Как сторонник создания максимально благоприятных условий для взаимной торговли, киргизская сторона выступает за снижение количества защитных мер и устранение излишних барьеров в торговле.

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Правительство Киргизии предложило коллегам по СНГ заняться развитием прямых связей между различными регионами или областями стран Содружества. Первым шагом к нему, как полагают в КР, могло бы стать проведение форума губернаторов из государств, входящих в постсоветское объединение. Подобная встреча могла бы способствовать не только развитию торговли между регионами разных стран, но и открытию совместных предприятий, внедрению инноваций, созданию новых рабочих мест. А главное - укрепить связи в рамках СНГ.