Профицит торгового баланса России за 9 месяцев вырос на 63%

В январе-сентябре 2018 года профицит торгового баланса России вырос на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он составил $150 млрд (в январе-сентябре 2017 года было $58 млрд.

Такие данные содержатся в материалах Федеральной таможенной службы. При этом экспорт товаров с начала года увеличился на 27,8% - до $327 млрд, импорт - на 8% - до $177 млрд.

Больше всего вклад в структуру экспорта традиционно вносят товары топливно-энергетического комплекса (их доля составила 64,6%). Импортировали же мы больше всего машин и оборудования (доля в товарной структуре 47,2%).

Основными торговыми партнерами России стали Китай. Товарооборот с Поднебесной вырос на 27,8% и составил $78,7 млрд. На втором месте Германия - $44,1 млрд (+24,7%), на третьем - Нидерланды - $33,7 млрд (+15,5%).