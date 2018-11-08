В столичном Доме футбола вчера состоялась жеребьевка пар четвертьфинала Кубка России. Пары были известны заранее, по сетке, процедура же состояла в определении хозяев первых и ответных матчей.

Напомним, что с этого розыгрыша соперники по четвертьфиналу и полуфиналу играют на этой стадии не один матч, как раньше, а два - дома и в гостях.

Теперь известно, что 5-6 декабря состоятся следующие встречи: "Локомотив" (Москва) - "Рубин" (Казань), "Краснодар" - "Ростов", "Спартак" (Москва) - "Урал" (Екатеринбург), "Оренбург" - "Арсенал" (Тула). Ответные игры также пройдут календарной зимой - 23 и 24 февраля.

Меньше всего беспокоит, что под угрозой своевременного проведения окажутся матчи "южного дерби" в Краснодаре и Ростове-на-Дону. Участникам остальных встреч ближе к указанным датам остается следить за прогнозом погоды.