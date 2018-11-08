Путин назвал декларацию прав человека ключевым правозащитным ориентиром

Президент направил приветствие участникам Международной научно-практической конференции, приуроченной к 70-летию Всеобщей декларации прав человека.

Глава государства назвал документ историческим, а также подчеркнул, что это ключевой правозащитный ориентир для всего мирового сообщества, который имеет существенное значение для работы национальных омбудсменов.

"Расширение партнерского взаимодействия и обмена практическим опытом по линии уполномоченных по правам человека между странами евразийского пространства представляется весьма востребованным прежде всего с учетом интенсивности интеграционных процессов, трансграничных торговых, инвестиционных и миграционных потоков", - отметил Владимир Путин.

"Повестка дня вашей встречи насыщенна и разнообразна. Предстоит обсудить многие аспекты защиты прав и свобод граждан наших государств, их законных интересов в экономической, социальной, культурной и других сферах", - также заявил президент.