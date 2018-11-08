Путин оценил высокий уровень отношений Россия-Корея

Президент направил приветствие участникам Первого российско-корейского межрегионального форума.

"Отношения между нашими государствами находятся на весьма высоком уровне", - оценил Владимир Путин, отметив содержательный политический диалог и продуктивное взаимодействие на различных направлениях.

"Все более весомую роль в развитии двустороннего сотрудничества играют контакты между регионами", - считает глава государства.

Многие регионы - прежде всего дальневосточные - поддерживают прямые связи с провинциями и городами Кореи, разрабатывают совместные проекты. "Подобное партнерство, несомненно, способствует экономическому, инфраструктурному и социальному развитию регионов обеих стран, укреплению взаимопонимания и доверия между нашими народами", - убежден он.