Дело о продаже на Украину двигателей авиаракет передано в суд

Подмосковные следователи завершили расследование резонансного уголовного дела, возбужденного по фактам хищений при утилизации составных частей авиационных ракет. Об этом в четверг сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По ее словам, в этом деле в качестве обвиняемых числятся исполнительный директор "Государственного казенного научно-испытательного полигона авиационных систем" Владимир Ниязов, бывший гендиректор акционерного общества (АО) "Тураевское машиностроительное конструкторское бюро "Союз" Николай Яковлев, замдиректора АО "Южно-Уральский специализированный центр утилизации" Игорь Малолеткин, коммерческий директор АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" Виктор Ваган и Андрей Сидоров.

В СК пояснили, что каждому из них ранее было предъявлено обвинение "в зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений". Дело расследовалось по двум статьям Уголовного кодекса РФ "мошенничество" и "хищение оружия".

Аферу обвиняемые, по данным следствия, провернули в 2010-2011 годах, когда "Государственный казенный научно-испытательный полигон авиационных систем" в рамках госконтракта с Минобороны России должен был разобрать для утилизации 93 авиационные ракеты. После этого разобранные запчасти ракет должны были быть переданы в АО "Южно-Уральский специализированный центр утилизации" для переработки. Однако злоумышленники пошли другим путем.

"Обвиняемые организовали демонтаж с ракет двигателей "Р95-300", которые были в исправном состоянии, и реализовывали на Украину. В качестве отчетности соучастники предоставили военному ведомству фальсифицированные документы о полной утилизации ракет", - рассказала Светлана Петренко, добавив, что государству противоправными действиями был причинен ущерб на сумму более 160 миллионов рублей.

Отмечается, что еще на первоначальном этапе следствия двое из 7 обвиняемых заключили досудебное соглашение. После чего в отношении них уголовные дела были выделены в отдельное производство. Они уже осуждены. Теперь суду предстоит решить судьбу остальных пятерых фигурантов.