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08.11.2018 13:58
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Дни Москвы в Германии откроются 10 ноября

Текст: Любовь Проценко

Дни российской столицы в Германии откроются 10 ноября и продлятся по 17 ноября в городе Лейпциге, а затем переедут в Берлин. Московскую делегацию, которая прилетит для участия в них, возглавляет министр правительства российской столицы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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В рамках этого события запланировано множество культурных мероприятий. В частности, в Лейпциге 11 ноября москвичи посетят Свято-Алексиевский храм-памятник, золотой купол которого был восстановлен на средства, выделенные из бюджета Москвы. В здании генерального консульства России в Лейпциге торжественно откроется выставка "Галерея красавиц" из музея В.А.Тропинина и московских художников его времени. Эта серия портретов немецких принцесс и простых горожанок была выполнена придворным художником Йозефом Карлом Штилером в 1827-1850 годах по заказу короля Людвига I.

В зоопарке Лейпцига откроется фотовыставка редких рептилий Московского зоопарка, а также запланированы переговоры по развитию сотрудничества между зоопарками городов.

Ярким культурным мероприятием в рамках Дней Москвы обещает стать концерт с участием солистов московских музыкальных театров "Геликон-опера" и "Балет Москва" и Лейпцигской оперы и балета.

Фото: Официальный сайт Мэра Москвы
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12 ноября в здании центрального вокзала Лейпцига откроется фотовыставка "Зимняя Москва", а 13 ноября в городском музее начнет работу выставка из собраний музея "Коломенское", которая продлится до 6 января 2019 года. Открытый урок и мастер-класс по русскому языку и литературе для немецких школьников проведет известная детская писательница Анна Гончарова.

В рамках деловой программы Дней Москвы в Лейпциге пройдут круглые столы по вопросам археологии, охраны окружающей среды и социальной защиты населения. Московские эксперты также посетят инфраструктурные объекты Лейпцига по своей тематике.

Не останется без внимания и спорт: в одной из спортшкол Лейпцига пройдут соревнования юношеских команд по волейболу. Затем Дни Москвы продолжатся в Берлине.

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