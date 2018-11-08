Сегодняшний день стал успешным для оперативников столичного уголовного розыска и следователей-криминалистов. Примерно в одно и то же время, но в разных местах были задержаны двое подозреваемых в совершении накануне жестоких убийств.

На этой неделе интернет облетела видеозапись, на которой 51-летняя женщина с пакетами из магазина заходит в подъезд дома, а за ней спешно забегает молодой человек. Позднее выяснилось, что незваный спутник накинулся на женщину в лифте, отобрал у нее кошелек, в котором оказалось всего 2 тысячи рублей, но почему-то не убежал после этого, а нанес ей несколько смертельных ножевых ранений.

"Вечером 6 ноября 2018 года соседи обнаружили в лифте жилого дома, расположенного по улице Знаменские Садки 3, корп. 5, тело жительницы дома 1966 года рождения. При осмотре следователи обнаружили на теле женщины более 10 ножевых ранений", - сообщили в Следственном комитете РФ.

Подозреваемым в убийстве женщины в лифте оказался 27-летний бывший азербайджанский полицейский

Погибшая - сотрудница фармацевтической компании. Жила с мужем - преподавателем Московского колледжа полиции и 26-летним сыном.

Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Фоторобот преступника был распространен по всем отделениям полиции. Быстро удалось установить личность подозреваемого - им оказался 27-летний уроженец Азербайджана Ровшан Шабанов, бывший азербайджанский полицейский, 5 лет назад он являлся сотрудником патрульно-постовой службы.

Когда и зачем он переехал в Москву, пока неясно. Известно, что в столице он проживал без регистрации, днем работал продавцом на одном из рынков, а по вечерам выходил на грабежи. Следователи уверены, что на нем целая серия грабежей, но раньше своих жертв он не убивал. Грабил он в основном в районе Чертаново. Сейчас полицейские разыскивают пострадавших от его преступных действий.

Кстати, и задержали его при нападении на прохожего в столичном районе Переделкино, а уже в отделении по фотороботу идентифицировали.

"Задержанный доставлен в следственный отдел, где ему вскоре будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Мужчина проверяется на причастность к ряду других преступлений", - сообщили в СКР.

Свою вину в убийстве женщины Шабанов уже признал.

Также был задержан 38-летний житель Владимирской области. Его подозревают в жестоком убийстве своей сожительницы и ее 12-летнего сына.

По данным СКР, вечером 7 ноября 2018 года в квартире жилого дома, расположенного по улице Софьи Ковалевской в Москве, были обнаружены тела женщины 1983 года рождения и ее сына 2006 года рождения с признаками насильственной смерти. Причем убиты женщина и подросток были с особой жестокостью. На их телах - множественные ножевые ранения, мальчик связан скотчем.

У женщины примерно полгода назад скончался муж. По словам соседей, не так давно она начала приводить в дом нового мужчину.

Стоит отметить, что Следственный комитет вчера официально не подтверждал задержание подозреваемого в убийстве. Правда, косвенно все-таки это сделал. Так, председатель СК России Александр Бастрыкин поставил криминалистам и следователям задачу собрать и зафиксировать исчерпывающие доказательства, подтверждающие причастность конкретных лиц к совершению этого преступления, установить мотивы убийства и все обстоятельства.