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08.11.2018 17:43
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

"Джазовая провинция" добралась до Орла

Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)
"Бродячий" фестиваль музыки добрался до Орла. Вслед за воронежцами местные меломаны услышат ансамбль "рыцаря мейнстрима" Давида Голощекина, лиричных норвежцев, взрывоопасный дуэт голландского саксофониста с барабанщицей из Бразилии и, конечно, новую программу Леонида Винцкевича - курского пианиста и композитора, который придумал "Джазовую провинцию" 23 года назад.
Англичанин Стив Кершоу - один из старожилов фестиваля. Фото: Андрей Парфенов / РГ Англичанин Стив Кершоу - один из старожилов фестиваля. Фото: Андрей Парфенов / РГ
Англичанин Стив Кершоу - один из старожилов фестиваля. Фото: Андрей Парфенов / РГ

В столице Черноземья выступления этих коллективов прошли с большим успехом. Наверняка не останутся разочарованными и любители джаза из других городов на фестивальном маршруте. В ближайшие дни состоятся концерты в Орле, Туле, Липецке Владимире, Москве и Курске.

Программа составлена так, чтобы представить меломанам как традиционный джаз, основанный на американской музыке начала прошлого века, так и поиски импровизаторов из Европы, не ограниченных никакими стереотипами.

"Патриарх" отечественного джаза, мультиинструменталист Давид Голощекин представит обработки популярных стандартов и несколько своих сочинений вместе со своим ансамблем и солисткой Юлией Касьян, обладательницей красивого тембра и большого арсенала вокальных техник. Это музыка для тех гурманов, кто точно знает, что все новое - хорошо забытое старое, и потому никогда не устает, например, от вариаций на тему "Каравана", если они сделаны талантливо.

Фото: Андрей Парфенов/РГ
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Совсем другого рода - композиции, которые сыграет квартет Леонида Винцкевича: постоянные зрители "Джазовой провинции" ценят это сочетание интеллигентного рояля, "экспансивного" саксофона, энергичного контрабаса и ударных, не боящихся, что в зале их плохо слышно. Оставаясь верными своему стилю, музыканты каждый год придумывают, чем удивить публику. В этот раз они представят авторские композиции Николая Винцкевича вместе с вокалисткой Ксенией Коробковой, знакомой многим по телепроекту "Голос".

Довольно необычно звучит дуэт бразильской перкуссионистки Марии Португал с голландцем Паулом ван Кеменаде, уже бывавшем на "Джазовой провинции". Сочный звук альт-саксофона, эскапады тарелок и барабанов - в этом эмоциональном диалоге все понятно без слов.

Наконец, очень тонкую, созерцательную программу составили пианист Эспен Эриксен и трубач Гюннар Халле - норвежцы используют фольклор своей страны, но не прочь сыграть и "Полюшко-поле". Для них в этой песне нет и намека на кавалерийскую поступь и комсомольский напор - только светлая грусть расставания и единение с природой.

Расписание концертов - на сайте "Джазовой провинции".

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