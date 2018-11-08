Юные воронежцы проникли в магический мир театра

Оживить обувную коробку, испечь съедобный реквизит прямо на сцене, прочесть хокку без слов, устроить дождь из ладошек - фантазия и смекалка у зрителей фестиваля "Маршак" работала на полную катушку. За девять дней - с 27 октября по 4 ноября - на спектакли, мастер-классы и лекции попало более 12 тысяч человек. Свою порцию радости, удивления и пищи для размышлений получил каждый - будь то младенец в ползунках или интеллигентная бабушка, решившая приобщить к прекрасному внука-сорванца.

Блокбастер на сцене

Юный зритель становится все непоседливее. Он привык к цифровому миру, где можно быстро пролистать картинки пальцем на экране гаджета, вместо чтения - посмотреть занимательный видеоролик. В плей-листе легко соединить музыку разных времен, жанров и стилей… Хороший театр учитывает эти изменения, но не идет у публики на поводу. И на "Маршаке" воронежцы увидели немало примеров того, как спектакль при помощи современных "фишек" втягивает ребят в разговор о непреходящем.

Зрелищные постановки Терезы Дуровой ("Театриум на Серпуховке", Москва) похожи на киношные блокбастеры - яркие декорации, выразительная живая музыка и пение, массовые танцы, драки и куча спецэффектов. Но за всем этим великолепием стоят сюжеты, над которыми стоит подумать самому и с родителями. "Принц и нищий" по Твену ставит вопрос о том, что есть истинное богатство и на чем должна держаться власть. "Японская сказка. Меч самурая" воспевает самоотверженность и готовность прийти на выручку даже незнакомым людям.

Опера "Ваня и крокодил", поставленная в Московской областной филармонии, удивила публику трактовкой поэмы Чуковского, которую по инерции воспринимают как обычную сказку. Здесь история о том, как в уютный мир горожан ворвались дикие звери, предстала откликом на русскую революцию. Невинные фразы вроде "Мы решетки поломаем, мы оковы разобьем, и несчастных наших братьев из неволи мы спасем" зазвучали по-особенному, будучи положены на музыку с цитатами из "Интернационала" и "Яблочка". Режиссер Олеся Невмержицкая создавала спектакль в 2017-м - в год столетия Октября и любимого детворой "Крокодила". Сопоставление напрашивалось. Горилла в этой опере расхаживает по улицам Петрограда в бескозырке, Гиппопотам - в кожаной тужурке, Тигрица - в алом тюрбане и пиджаке с мужского плеча, как какой-нибудь председатель домкома. Пока взрослые улыбались этим аллюзиям, детвора впитывала запоминающиеся мелодии, сочиненные Григорием Ауэрбахом.

Без скидок на возраст

В программу фестиваля вошло несколько постановок по современной литературе - все-таки не Чуковским единым живут читатели XXI века. Язык и сюжеты голландца Тоона Теллегена, норвежки Марии Парр и американки Кейт ДиКамилло кому-то покажутся необычными. Но юные читатели их понимают и ценят. Поэтому рады увидеть на сцене задумчивых зверей, которые у Теллегена открывают, что такое дружба и откуда берется боль. Или надежного мальчишку Трилли из "Вафельного сердца", умеющего быть чутким и носить свитер от любящей бабушки, даже если он страшно колется между лопатками. Или девочку Флорабеллу из сказки ДиКамилло "Флора и Одиссей", которая страдает из-за развода родителей и отсутствия друзей, но, как прирожденный циник, никогда в этом не признается.

- Дети умнее нас, и мне кажется, не стоит оберегать их в театре от того, что они встречают в жизни. Да, запрос на спектакли формируют родители и учителя, которым нужно что-то веселое, доброе и с правильным выводом в конце. Но иногда нужно уметь рисковать. Если проводить аналогию с едой - то можно повести детей в итальянский ресторан, где их накормят любимой пастой и разрешат ходить на голове, а можно - в китайский, где блюда будут необычными, кисло-сладкими, и этот новый опыт будет интересно обсудить, - уверен швейцарский актер и режиссер, основатель "Театра для взрослеющих" Петер Риндеркнехт.

На "Маршаке" он показал моноспектакль "Незначительные вещи" - историю бездомного, который попал на улицу после череды неудач. Сюжет, придуманный артистом вместе со зрителями, на первый взгляд тривиален. Жил-был фермер, женился, стал еще больше работать, взял кредит, чтобы купить бытовую технику и лошадь для отпрысков… Но супруга, которая тоже очень много работала, устала и уехала в город. Потом забрала детей. Фермер запил, случайно устроил пожар, потерял все имущество и теперь безбедно живет где придется, нося за собой аккордеон, одеяло, старый кофейник и мешок с деревянными игрушками. "Купил на ярмарке. Все - за 50 центов, представляете?! Вот эта лошадка - у нее хвост вылез, и, видимо, ею уже нельзя было играть. М-да, представьте, если бы людей было можно выбросить за то, что у них недостает нескольких волосинок…" - из мелких наблюдений и деталей Риндеркнехт так убедительно сложил судьбу героев, что даже взрослые воронежцы долго обсуждали их, как живых людей.

При помощи современных "фишек" театр втягивает зрителя в разговор о вечных ценностях

Как живые, выглядели и куклы из спектакля "Старый сеньор и…", поставленного Виктором Никоненко в театре имени С. Образцова по трем новеллам Маркеса. Огромные, больше человеческого роста, и маленькие, словно игрушки, они двигались будто без помощи человека - буквально воплощая "магический реализм" текстов колумбийского писателя. Истории о том, как в жизнь человека неожиданно приходит счастье (которое может оказаться обратной стороной чьей-то смерти) и как сложно бывает его узнать, перетекали одна в другую, как звуки в музыке. Саксофонист играл джаз, над сценой парила чайка, голос над залом читал так называемое "прощальное письмо Маркеса". Цитаты из этого текста-мистификации блуждают по Интернету - и не все ли равно, кто сказал, что "человек имеет право взглянуть на другого сверху вниз лишь для того, чтобы помочь ему встать на ноги"?..

Особые актеры

"Упсала-цирк" из Санкт-Петербурга привез в Воронеж спектакль "Я Басе" по трехстишиям-хокку. Зрители, которые - исходя из названия труппы - рассчитывали на каскад трюков и клоунаду, удивились изящному медитативному действию без слов. Юные акробаты (половина - с синдромом Дауна) пластически передали ощущение, которое возникает при знакомстве с японской поэзией, ее философский взгляд на мгновения.

Режиссер Яна Тумина до этой постановки никогда не работала с детскими труппами:

- Не люблю театр, в котором работают дети. С моей точки зрения, нет ничего хуже, чем ребенок, играющий в эмоцию. Но цирк предполагает не существование с текстом (чему учат в театральных студиях), а конкретные физические действия. Моя задача была - раскрыть детей, дать им возможность "прозвучать", быть органичными и счастливыми на сцене. Ребенок с синдромом Дауна "созвучен" и вроде бы наивным строкам хокку, и - чисто визуально - японской гравюре. Мы для себя решили, что вот есть Мацуо Басе - поэт, который существует между жизнью и смертью (как, кстати, и детство). И на этот стержень нанизали номера. С выпускниками цирковой студии разбирали тексты хокку, обсуждали, как их воспринять и визуализировать, что такое метафора… Смотрели и живопись японскую, и мультфильм Норштейна "Басе". С "особиками" работали иначе - через концентрацию на конкретных действиях.

Для самых маленьких на "Маршаке" припасли спектакли беби-театров - там можно сидеть на полу, помогать актерам с реквизитом, а в финале - даже разбирать и собирать его, сочиняя на ходу свою личную сказку. Этот формат стал очень популярным, хотя мастерски сделать постановку для крох способен далеко не каждый даже хороший режиссер.

Справка "РГ"



Международный фестиваль театра для детей "Маршак" проходит на родине писателя в Воронеже с 2015 года. Его идею и концепцию придумал воронежский режиссер, худрук Камерного театра и Платоновского фестиваля Михаил Бычков. Фестиваль ежегодно собирает десятки российских и зарубежных коллективов и тысячи зрителей, привозит спектакли, которым в столице Черноземья и соседних городах пока аналогов нет. В 2018 году публика увидела три десятка постановок из России, Франции и Швейцарии. Дневники "Маршака", в том числе за 2018 год, есть на сайте "РГ".