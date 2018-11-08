Жители костромского поселка Нельша пытаются достучаться до местных властей через "РГ": уже много лет они добиваются восстановления моста, соединяющего их дома с "большой землей". Но чиновники ведут себя так, будто Нельша со своими проблемами находится не на соседнем берегу реки, а на другой планете. В забытом поселке побывала корреспондент "РГ".

Несколько лет назад леспромхоз Нельша включили в черту города Неи. Однако городскими жителями селяне так и не стали.

- Нее не хватало населения для получения статуса города, поэтому Нельшу присоединили и объявили городским микрорайоном. Однако удобств городской жизни люди в поселке так и не дождались, - рассказывает пенсионерка Валентина Груздева.

С развалом леспромхоза в Нельше закрыли баню, школу, детсад и пожарную часть. Из всех благ цивилизации в Нельше остались лишь магазин да клуб. Сейчас в Нельше живут около 400 человек. Летом поселок оживает за счет многочисленных дачников. Но с наступлением холодов природная магия Нельши теряет свои чары. Оставаться на зиму в поселке, лишенном благ цивилизации, приезжие не хотят. Ни газа, ни водопровода в Нельше нет. Вода - в колодцах, отопление печное. Деревянные дома горят, словно спички.

- Формально мы считаемся частью города, но городской автобус в Нельшу ходит лишь два раза в неделю: во вторник и в воскресенье. А как быть в остальные дни, власти не объясняют. Нам пеняют, что пассажиров на автобусе ездит мало, и транспортникам невыгодно "перевозить воздух". Но мы считаем, что если бы автобус ходил регулярно, то люди привыкли бы к расписанию, пассажиров было бы больше, - говорит председатель совета ветеранов поселка Елена Вилкова.

Рожать у нас возят в Галич за 100 километров. Туда же на "скорой" отправляют и тех, кому совсем плохо. Довозят далеко не всех... - вздыхают жители поселка

- Пешком ходить по десять-двенадцать километров под силу не каждому: здоровье и возраст не позволяют. А на такси не наездишься: за одну поездку берут 250 рублей. До Костромы из Неи - почти 250 километров, доехать стоит 500 рублей, а до Нельши пять километров - берут 250. Где справедливость? Откуда у людей такие деньги на проезд, когда пенсия - 9-11 тысяч? - возмущаются люди.

Последней каплей, переполнившей чашу отчаяния селян, стало закрытие местного ФАПа.

- Медпункт был очень нужен! Наталья Шубина делала нам уколы, закупала лекарства. А теперь ФАПа нет. Больница далеко. Аптеки нет. Чтобы купить таблетки за 50 рублей, приходится тратить 500 на такси или просить кого-то, покупать много в запас в Нее. Люди проработали в леспромхозе по 45 лет, оставили все здоровье и силы, а теперь оказались никому не нужны. Ужасно обидно, - рассказывает Валентина Груздева.

В 1990 году в Нельше обвалился деревянный мост, связывавший поселок с городом. Денег на его восстановление у властей не нашлось. Теперь, чтобы попасть в Нею, жителям Нельши приходится делать почти шестикилометровый крюк через опасную временную переправу, на которой нет перил.

- Начальники меняются, а проблемы остается. В последний раз чиновники приезжали к нам в апреле этого года, опять обещали. Да так и не сделали. А без моста мы от мира отрезаны, - сетуют жители.

Когда селяне пожаловались на закрытие ФАПа в приемную президента, местные чиновники представили наверх справку, что восстановление медпункта в Нельше "нецелесообразно", поскольку расстояние от больницы до микрорайона - "всего три километра".

Путь от Нельши до Нейской ЦРБ специально замеряю по спидометру. Выходит совсем не три километра, а больше пяти. Если стартовать не от аварийной переправы, а с отдаленной, 14-й по счету улицы поселка, то километров выходит почти восемь.

- Рожать у нас возят в Галич за 100 километров. Туда же на "скорой" отправляют и тех, кому совсем плохо. Довозят далеко не всех. Многих возвращают сюда уже в морг, - вздыхает местная жительница Галина Тетюшина.

Самое страшное время для селян - паводок. Когда разливается река, временную переправу заливает, и тогда добраться в Нельшу можно лишь по объездной дороге. А это крюк уже не в пять, а в 23 километра. В июне этого года у жительницы на улице Безымянной у Юлии Кашиной загорелся дом. Пожарные по объездной дороге ехали почти час. Все сгорело.

- Мы не просим ничего нового. Пусть хотя бы вернут то, что было у нас раньше, - делятся на прощание своими напутствиями жители Нельши.

Комментарий

Владимир Гринев, первый заместитель главы администрации Нейского района Костромской области:

- Мы работаем в меру своих сил. В апреле мы с людьми встречались и говорили им, что ведем работу. Но чтобы сделать мост, нужен проект. Как только он появится, мы будем понимать, какова стоимость, и будем думать, где взять денег. Сейчас ведем переговоры по организации проекта на строительство моста. Перила для действующей переправы уже заказаны. Конкретный срок, когда их установят, назвать не могу, но перила установлены будут. Объездная дорога находится в надлежащем состоянии. С Нельшей есть железнодорожное сообщение, есть промышленное предприятие, автобус которого бесплатно возит рабочих, а заодно и жителей. Что касается работы пожарной техники, то время ее прибытия зависит от расстояния. Если срок нарушается, их проверяет прокуратура. Пока вроде никого не посадили. А если говорить о медицинской помощи, то больница в Галиче оснащена гораздо лучше, чем в Нее. Расстояние до нее - 100 километров, это максимум полтора часа езды.