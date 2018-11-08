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Путешествуя здесь, погружаешься в атмосферу морских сражений, героической обороны защитников Севастополя. Это настоящий музей под открытым небом с классической архитектурой и неповторимыми пейзажами. Невольно чувствуешь себя художником, которому хочется запечатлеть удивительные по своей красоте места, овеянные историей.
Фото: Арт-отель "Украина" Домашний уют сочетается с удивительной творческой атмосферой. Фото: Арт-отель "Украина"
Домашний уют сочетается с удивительной творческой атмосферой. Фото: Арт-отель "Украина"

О том, как сделать так, чтобы гости не только почувствовали себя комфортно, но и прикоснулись к прекрасному, задумались в арт-отеле "Украина".

Рядом с гостиницей - Исторический бульвар, Покровский собор, панорама обороны Севастополя, Графская пристань и Приморский бульвар. Как не дать исчезнуть тому волшебному чувству, которое охватывает гостей Севастополя, окунувшихся в богатую культурную жизнь города?

Так родилась идея - сочетать домашний уют с атмосферой литературных вечеров, живой музыки и живописи.

И вот уже более 20 лет изюминка арт-отеля - постоянно действующие выставки живописи художников Крыма, России, Украины и Китая. Эти вернисажи всегда становятся культовым событием для гостей и жителей города.

За долгие годы удалось собрать богатую коллекцию картин, которая и сейчас регулярно пополняется работами современных живописцев. Изобразительное искусство объединило интерьер номеров, холлов, ресторанов и вестибюля отеля в арт-пространство.

Такой эксклюзивный подход смог привлечь сюда знаменитых людей из сферы культуры и не только - художников, поэтов, артистов, режиссеров, политиков и бизнесменов.

Кстати

Арт-пространство отеля приобрело новые "вкусные краски". С недавнего времени здесь стали собираться сыровары, настоящие фанаты своего дела. Они проводят мастер-классы "живого сыроделия", которые привлекают в отель новых гостей.

ЦФО
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