Введение мусорной реформы может быть отсрочено для городов федерального значения. Такой законопроект внесла в Госдуму группа депутатов. Они предложили дать Москве, Санкт-Петербургу и Севастополю три дополнительных года для перехода на новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами.

Основная проблема этих городов - их огромная территория. По закону размещение свалок в границах населенных пунктов запрещено. Это делается за их пределами. Но в городах федерального значения практически вся территория является населенным пунктом, что серьезно осложняет дело.

В столице, к примеру, существует практика заключения договоров с полигонами соседних регионов: в основном Московской и Калужской областей. Однако из столицы мусор везут на ближайшие полигоны, а они все уже переполнены.

Можно задействовать другие полигоны, дальше от города. Но это скажется на стоимости вывоза мусора. Есть такое понятие, как "транспортное плечо" - протяженность маршрута мусоровоза. Чем это "плечо" больше, тем дороже для людей услуга по вывозу и утилизации мусора.

Депутаты считают, что крупным мегаполисам потребуется больше времени на создание эффективной схемы системы утилизации мусора. В том числе на строительство современных высокотехнологичных объектов обращения с отходами. Однако на реализацию этой задачи - от оформления подходящих земельных участков до ввода в эксплуатацию - потребуется до трех лет, говорится в пояснительной записке к документу.

Чем длиннее "транспортное плечо" - ­протяженность маршрута мусоровоза, - тем дороже обойдется жителям услуга по вывозу и утилизации мусора

Размещение перерабатывающих предприятий внутри населенных пунктов возможно, говорит Игорь Кокин, эксперт Научно-образовательного центра федеральных и региональных программ Высшей школы госуправления РАНХиГС. Конечно, не рядом с домами, а на территории промышленных зон. Так можно было бы утилизировать часть мусора, который образуется мегаполисами.

Однако эксперт предостерегает от излишнего оптимизма. Никогда такие города, как Москва, к примеру, не смогут переработать 100 процентов своих отходов.

Мусорной реформой называют новый порядок сбора и переработки отходов, который заработает с 1 января 2019 года. Тогда начнут действовать новые тарифы на вывоз мусора и порядок расчета и начисления этих платежей.

Сейчас часть регионов уже утвердила новые тарифы, остальные пока обсуждают, благо время еще есть. "Сейчас в отношении 78 региональных операторов в 35 субъектах утверждены единые тарифы региональных операторов", - уточняет директор ассоциации "Чистая страна" Руслан Губайдуллин. Региональные операторы будут заниматься вывозом и утилизацией отходов. Они придут на смену множеству мелких фирм, которые занимались этим ранее. По состоянию на 6 ноября 2018 года в 83 регионах отобран уже 231 оператор.

При этом есть регионы-пионеры, которые уже полностью перешли на новую систему обращения с отходами. Всего их 15, среди них Астраханская, Ивановская область, Курская, Новгородская, Ярославская области, республики Алтай, Ингушетия, Калмыкия, Карелия, Мордовия, Тыва, город Севастополь, Чеченская, Чувашская республики и Чукотский автономный округ.

Частично перешли еще 10 регионов: Кемеровская, Липецкая, Ростовская, Саратовская и Челябинская области, Алтайский, Камчатский, Краснодарский и Ставропольский края, а также Ханты-Мансийский автономный округ - Югра.

Важным изменением является то, что услуга по вывозу мусора переходит из статуса жилищной в коммунальную, отмечает исполнительный директор "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева. В результате платеж на квартиру будет рассчитываться исходя не из площади помещения, а из количества в ней проживающих.

Переход на новую систему расчетов будет выгоден владельцам больших квартир с минимумом жильцов. А вот за небольшие помещения с большим числом прописанных жильцов придется платить больше. Также этот платеж будет подпадать под ежегодную индексацию в соответствии с предельным уровнем, установленным для каждого региона. То есть после принятия тарифа власти региона не смогут повышать его по своему усмотрению.

Из уже утвержденных высокий тариф в Костроме - 201 рубль с человека, и Башкортостане - 520 рублей в среднем по региону. При этом обсуждаются тарифы вплоть до 800 рублей

Переход на новую систему предполагает создание в регионах новых полигонов и перерабатывающих отходы предприятий. А также борьбу с незаконными свалками. Некоторые регионы уже включились в эту работу.

С 1 января платить за мусор придется и жителям сел. Многие уже делают это. Но во многих небольших населенных пунктах раньше организованного вывоза мусора не было из-за того, что это дорого. В городах вывозить мусор дешевле, поясняет Разворотнева. И отмечает, что многим регионам придется установить платежи за вывоз мусора ниже реальной стоимости этой услуги, чтобы не отпугнуть людей.

Примерные цены



Тарифы ниже 100 рублей за месяц с человека установлены в Ярославской области (73 рубля), Архангельской области (99 рулей), в Ставропольском крае (100 рублей), правда, для частных домов здесь 120-132 рубля, а для тех, кто никогда не платил за вывоз мусора, - 65 рублей. Из уже утвержденных высокий тариф в городе Кострома - 201 рубль с человека, и в Башкортостане - 520 рублей в среднем по региону. Таковы данные "ЖКХ Контроль". При этом обсуждаются тарифы вплоть до 800 рублей с человека. Но во многих регионах в утверждении платежей активное участие принимает общественность. Так, в Коми планировалось принять тариф в 740 рублей, но удалось согласовать только 166 рублей.