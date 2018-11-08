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08.11.2018 14:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На востоке Москвы задержали женщину с гашишем

Текст: Владимир Богданов

Столичные наркополицейские задержали подозреваемую в хранении наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Восточного административного  округа. 

В результате проверки оперативной информации на улице Молдагуловой оперативники задержали 30-летнюю ранее судимую приезжую. В ходе личного досмотра из ее сумки было изъято спрессованное вещество неизвестного происхождения. Согласно результатам исследования, изъятый материал является гашишем, массой более 480 граммов, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Фото: МВД РФ
Опубликовано видео задержания крупной группировки наркоторговцев

Задержанная арестована. Уголовное дело возбуждено по тяжелой статье УК: незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотиков. Подозреваемой грозит лет 20 провести за решеткой.

Чуть ранее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что московские наркополицейские, совместно с сотрудниками ФСБ, задержали 28-летнего также ранее судимого мужчину по подозрению в попытке сбыта наркотиков и психотропных веществ в крупном размере.

По ее словам, оперативным путем было установлено, что в одном из почтовых отделений столицы мужчина должен был получить международное почтовое отправление. Экспертиза установила, что в посылке находились запрещенные вещества весом свыше 500 граммов. В перечне зелья были МДМА, кетамин и кокаин. Все это предназначалась для дальнейшего сбыта посредством закладок.

- Следственным отделом ОМВД  по Басманному району возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК, по которым подозреваемому грозит длительный срок заключения. Он арестован,- сообщила Волк. Признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 228.1 УК РФ. В отношении фигуранта судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавила Ирина Волк.

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