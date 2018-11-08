Один человек погиб в результате жесткой посадки Ми-8 под Тверью

В результате жесткой посадки вертолета Ми-8 в Тверской области погиб один человек, еще трое пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы региона.

Ранее сообщалось, что в результате инцидента в воздушном судне оказался зажат бортмеханик. Всего на борту находились четыре человека. К месту падения Ми-8 вылетел вертолет со спасателями.

"Судя по координатам, это труднодоступное место, где даже нет сельских дорог, поэтому выдвинулась техника МЧС высокой проходимости, чтобы добраться до места посадки. К месту вылетел также вертолет Ми-8 из Смоленской области, на борту три члена экипажа и спасатели", - цитирует ТАСС представителя МЧС.

На место происшествия выехала оперативная группа ГУ МЧС России по Тверской области, пожарно-спасательные части и бригады скорой медицинской помощи.

В региональном управлении ГУ МЧС рассказали, что сообщение о ЧП с вертолетом Ми-8 поступило в 12.55. Жесткая посадка произошла в районе населенного пункта Бобыльщина Жарковского района.

По информации РИА Новости, вертолет Ми-8 проводил мониторинг газопровода. Воздушное судно летело из Духовщины Смоленской области в город Андреаполь Тверской области. Последний раз вертолет выходил на связь в районе поселка Озерный Смоленской области.