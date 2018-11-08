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08.11.2018 20:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Был один иск, стало два

Максакова судится за квартиру
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск №7715 (252)
Пресненский райсуд Москвы назначил на 3 декабря слушания по двум искам оперной певицы Марии Максаковой.

По одному из исков она требует признать недействительным договор дарения, по которому ее супругу Далхату Халаеву отошла семикомнатная квартира на Краснопресненской набережной в столице. А по другому иску Максакова просит признать сделку о продаже этой квартиры некому Мурату Мержоеву также недействительной.

На Украине завели дело в связи с захватом квартиры Максаковой в Киеве

Суд уже приступал к рассмотрению иска Максаковой и к Халаеву, и к Мержоеву. Но суд не состоялся, так как сама истица через своего представителя отозвала свои требования. До начала рассмотрения дел по существу адвокат нового владельца недвижимости Ольга Маркова сообщила, что сделка по покупке квартиры Мержоевым официально зарегистрирована Росреестром и является законной.

Напомним, Максакова - вдова убитого 23 марта 2017 года в центре Киева экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. В 2016 году они уехали из России в Украину. Вороненков мотивировал отъезд политическими причинами, в Следственном комитете РФ этот шаг сочли попыткой скрыться от следствия: экс-депутат был заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве. Но в суде дело против него в связи со смертью было прекращено. В третий раз Максакова вышла замуж за Халаева.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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