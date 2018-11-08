Опубликовано видео задержания крупной группировки наркоторговцев

Министерство внутренних дел России опубликовало видеокадры, на которых запечатлена спецоперация по задержанию крупной группировки наркоторговцев. О задержании наркобанды, у которой изъяли более 950 килограммов запрещенных наркотических веществ, чуть ранее сообщили в пресс-центре полицейского ведомства.

Официальный представитель МВД Ирина Волк отметила, что наркотики распространялись во многих регионах России.

На опубликованном видео - задержание подозреваемых посреди гаражей и складов. Там же оперативники изъяли большое количество коробок с наркотическими средствами. Также показана подпольная лаборатория по изготовлению запрещенных препаратов.

Всего полицейские изъяли у задержанных почти тонну запрещенных веществ, лабораторное оборудование, 160 кг прекурсоров (ингредиенты для создания наркотиков) и больше тонны химических реактивов. Кроме того, злоумышленники располагали поддельными удостоверениями сотрудников силовых ведомств, что приведет к возбуждению еще одного уголовного дела по соответствующей статье УК.

В МВД уточнили, что первые задержания прошли в сентябре-октябре текущего года. Тогда полицейские пресекли три поставки особо крупных партий, а в четырех регионах удалось ликвидировать розничные сети сбыта наркотиков.

Запрещенные вещества, по словам Ирины Волк, ввозили из стран Европы или производили в лаборатории в Подмосковье.

Отмечается, что наркоторговцы распространяли "товар" в 20 российских регионах. В спецоперации по их разоблачению приняли участие сотрудники управлений МВД России по борьбе с наркотиками из Республик Татарстан, Чувашия, Марий Эл, а также Новосибирской, Нижегородской и Московской областей. Участники преступного сообщества, по данным МВД, осуществляли весь цикл незаконного оборота наркотиков, включая контрабанду из Европы.

Ирина Волк рассказала, что в столице были установлены так называемые "склады", а также задержаны лица, ответственные за обеспечение их деятельности и за логистику трафика наркотиков. Всего задержаны 18 человек.

В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Организация преступного сообщества или участие в нем". Все фигуранты дела по решению суда заключены под стражу.