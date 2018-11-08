Под Иваново сбежавшая собака напала на семилетнего ребенка

В Ивановской области сбежавшая от хозяев собака покусала семилетнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В результате ЧП ребенок из поселка городского типа Лежнево в Ивановской области госпитализирован с тяжелыми травмами. О ЧП с ребенком в полицию заявила фельдшер.

- В отдел полиции поступило сообщение от фельдшера, о том, что в лечебное учреждение доставлен семилетний мальчик, на которого напала собака. Со слов фельдшера предварительный диагноз: открытый оскольчатый проникающий перелом обеих костей левого предплечья, множественные укусы. Мальчик был госпитализирован в областной центр, - пояснили в МВД.

Когда полиция опросила очевидцев и владельца собаки, выяснилось, что двухгодовалый пес породы акита-ину гулял в огороде около дома, сделал подкоп под забором и выбежал на улицу.

По факту ЧП сотрудники полиции начали проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.