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08.11.2018 19:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Иваново сбежавшая собака напала на семилетнего ребенка

Текст: Анна Скудаева (Иваново)

В Ивановской области сбежавшая от хозяев собака покусала семилетнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

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В результате ЧП ребенок из поселка городского типа Лежнево в Ивановской области госпитализирован с тяжелыми травмами. О ЧП с ребенком в полицию заявила фельдшер.

- В отдел полиции поступило сообщение от фельдшера, о том, что в лечебное учреждение доставлен семилетний мальчик, на которого напала собака. Со слов фельдшера предварительный диагноз: открытый оскольчатый проникающий перелом обеих костей левого предплечья, множественные укусы. Мальчик был госпитализирован в областной центр, - пояснили в МВД.

Когда полиция опросила очевидцев и владельца собаки, выяснилось, что двухгодовалый пес породы акита-ину гулял в огороде около дома, сделал подкоп под забором и выбежал на улицу.

По факту ЧП сотрудники полиции начали проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ивановская область
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