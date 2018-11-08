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08.11.2018 10:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Подозреваемого в убийстве женщины в лифте задержали в Москве

Текст: Сергей Бабкин

По подозрению в убийстве жительницы юга Москвы задержан 27-летний мужчина.

Фото: СК РФ
Опубликовано видео с места убийства женщины с сыном в Москве

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК столицы, его доставили в следственный отдел, с ним работают оперативники. Вскоре ему предъявят официальное обвинение и изберут меру пресечения. Уголовное дело против задержанного возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ - "Убийство". В ходе расследования мужчину проверят на причастность к другим преступлениям в городе.

Напомним, что жестокое убийство 52-летней женщины было совершено в одном из домов на улице Знаменские садки. Тело потерпевшей соседи нашли в лифте. Эксперты выяснили, что убийца нанес жертве несколько ножевых ранений. Что стало мотивом жестокой расправы, выясняется. По неофициальным данным, убийца хотел отобрать незначительную сумму денег.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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