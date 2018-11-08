Подозреваемого в убийстве женщины в лифте задержали в Москве

По подозрению в убийстве жительницы юга Москвы задержан 27-летний мужчина.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК столицы, его доставили в следственный отдел, с ним работают оперативники. Вскоре ему предъявят официальное обвинение и изберут меру пресечения. Уголовное дело против задержанного возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ - "Убийство". В ходе расследования мужчину проверят на причастность к другим преступлениям в городе.

Напомним, что жестокое убийство 52-летней женщины было совершено в одном из домов на улице Знаменские садки. Тело потерпевшей соседи нашли в лифте. Эксперты выяснили, что убийца нанес жертве несколько ножевых ранений. Что стало мотивом жестокой расправы, выясняется. По неофициальным данным, убийца хотел отобрать незначительную сумму денег.