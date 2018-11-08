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08.11.2018 11:46
Проект: В регионах

Смоленск будет развивать волонтерское движение

Подведены итоги Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел", организованного Федеральным агентством по делам молодежи при поддержке Роспатриотцентра. Из 58 регионов, подавших заявки на участие, лауреатами, по решению экспертной комиссии, признаны 26, в их числе - Смоленская область.
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Напомним, по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина 2018 год объявлен Годом добровольца и волонтера.

Основная цель Всероссийского конкурса "Регион добрых дел" - выявление лучших региональных практик поддержки волонтерства в субъектах РФ, которые подтвердили свою эффективность и способствуют росту числа граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность.

Фото: Пресс-служба администрации Смоленской области
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В Комплексную программу Смоленской области, заявленную на конкурс, были включены 7 практик, в частности, образовательные программы и обучающие мероприятия для добровольцев, в течение года проводимые в регионе. Среди них - сборы "Волонтеры Смоленщины", образовательный форум "СМОЛА", областная Школа волонтера и пр. Также наш регион представил добровольческий проект "Помощь детям", реализуемый на базе областной клинической больницы и Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями "Вишенки". Помимо этого, конкурсанты рассказали о деятельности Волонтерского центра, который начал свою работу в январе этого года.

При рассмотрении заявок эксперты (представители федеральных органов исполнительной и законодательной власти, Общественной палаты РФ, некоммерческих организаций и др.) оценивали возможность применения представленных практик в других регионах, их нацеленность на устойчивое развитие волонтерского движения, потенциальный социальный эффект, механизмы реализации и т.д.

Компетентное жюри высоко оценило проекты смолян. По результатам конкурса наш регион вошел в число победителей и получит субсидию из средств федерального бюджета в размере 9,8 млн рублей для дальнейшего развития волонтерского движения.

Фото: Администрация Смоленской области
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Важно отметить, что вопросы развития добровольчества и волонтерства находятся в фокусе особого внимания Администрации области и лично Губернатора Алексея Островского. В частности, в соответствии с поручением главы региона реализуется проект по созданию Персональной карты добровольца, которая содержит личные данные владельца, являясь его электронным идентификатором при участии в добровольческих мероприятиях, а также позволяет получать различные льготы при посещении спортивных и культурных объектов. В нынешнем году обладателями карты стали 25 человек. В будущем планируется выдавать порядка 500 карт в год.

В целом, на сегодняшний день участниками регионального добровольческого движения являются более 10 тысяч смолян. При этом, наиболее популярное направление - "Волонтерство Победы". Также активно развиваются медицинское и экологическое добровольчество: масштабную работу, направленную на повышение качества оказания медицинской помощи, проводит региональное отделение всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики". Кроме того, добровольцы Смоленщины занимаются поиском пропавших людей, проводят благотворительные и общественно значимые мероприятия областного уровня.

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