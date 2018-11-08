Смоленск будет развивать волонтерское движение

Напомним, по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина 2018 год объявлен Годом добровольца и волонтера.
Основная цель Всероссийского конкурса "Регион добрых дел" - выявление лучших региональных практик поддержки волонтерства в субъектах РФ, которые подтвердили свою эффективность и способствуют росту числа граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность.
В Комплексную программу Смоленской области, заявленную на конкурс, были включены 7 практик, в частности, образовательные программы и обучающие мероприятия для добровольцев, в течение года проводимые в регионе. Среди них - сборы "Волонтеры Смоленщины", образовательный форум "СМОЛА", областная Школа волонтера и пр. Также наш регион представил добровольческий проект "Помощь детям", реализуемый на базе областной клинической больницы и Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями "Вишенки". Помимо этого, конкурсанты рассказали о деятельности Волонтерского центра, который начал свою работу в январе этого года.
При рассмотрении заявок эксперты (представители федеральных органов исполнительной и законодательной власти, Общественной палаты РФ, некоммерческих организаций и др.) оценивали возможность применения представленных практик в других регионах, их нацеленность на устойчивое развитие волонтерского движения, потенциальный социальный эффект, механизмы реализации и т.д.
Компетентное жюри высоко оценило проекты смолян. По результатам конкурса наш регион вошел в число победителей и получит субсидию из средств федерального бюджета в размере 9,8 млн рублей для дальнейшего развития волонтерского движения.
Важно отметить, что вопросы развития добровольчества и волонтерства находятся в фокусе особого внимания Администрации области и лично Губернатора Алексея Островского. В частности, в соответствии с поручением главы региона реализуется проект по созданию Персональной карты добровольца, которая содержит личные данные владельца, являясь его электронным идентификатором при участии в добровольческих мероприятиях, а также позволяет получать различные льготы при посещении спортивных и культурных объектов. В нынешнем году обладателями карты стали 25 человек. В будущем планируется выдавать порядка 500 карт в год.
В целом, на сегодняшний день участниками регионального добровольческого движения являются более 10 тысяч смолян. При этом, наиболее популярное направление - "Волонтерство Победы". Также активно развиваются медицинское и экологическое добровольчество: масштабную работу, направленную на повышение качества оказания медицинской помощи, проводит региональное отделение всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики". Кроме того, добровольцы Смоленщины занимаются поиском пропавших людей, проводят благотворительные и общественно значимые мероприятия областного уровня.