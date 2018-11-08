Гагаринский райсуд Москвы принял к рассмотрению иск Генпрокуратуры о конфискации имущества сбежавшего от правосудия полковника ФСБ Дмитрия Сенина. Он проходит фигурантом по делу полковника МВД Дмитрия Захарченко, у сестры которого нашли в квартире почти 9 миллиардов в рублях, долларах и евро.

Речь идет не только о конфискации имущества, записанного на Сенина, но и его родственников и аффилированных с ним лиц. В списке арестованных - 28 объектов недвижимости и 11 автомобилей общей стоимостью более 380 миллионов рублей, которые, по данным следствия, были "получены из незаконных источников".

В число арестованного недвижимого имущества входят жилые дома, земельные участки, квартиры и машино-места в Москве, Московской области и Сочи. Наиболее дорогая из двух десятков квартир расположена в столице, на улице Дмитрия Ульянова, и оценивается в 61,2 миллиона рублей. В автопарке на конфискацию числятся несколько "Мерседесов", а также дорогостоящие автомобили других зарубежных фирм.

Все это имущество было арестовано весной этого года по решению Басманного суда. А собственниками всех этих квартир, земельных участков, автомобилей и другого арестованного добра являются 14 человек.

Оспорить обременение пытались большинство из них. Главным аргументом они называли тот факт, что не имеют отношения к Сенину. Некоторые из них утверждали, что приобрели активы у третьих лиц и не догадывались об их первоначальном происхождении. На пересмотр из всех жалоб была принята в суде пока только одна, в которой ее хозяин просит снять арест с квартиры на Новом Арбате.

Полковник спецслужбы исчез сразу после ареста Захарченко, оставив в кабинете заявление об отставке.

Сенин обвиняется в получении взяток на 800 тысяч долларов и незаконном пользовании картой на 3,5 миллиона рублей от хозяина ресторана La Maree Меди Дусса. Установлено, что он действовал в сговоре с Захарченко. Кстати, Сенин - родной брат его жены.