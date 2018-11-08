Осень - время, когда в школах и детсадах стартует прививочная кампания от такого опасного инфекционного заболевания, как полиомиелит. Но в последние годы этот период сопровождается валом жалоб в прокуратуры, аппараты омбудсменов и региональные управления Роспотребнадзора - от родителей, отказавшихся прививать детей и столкнувшихся из-за этого с закрытыми школьными и детсадовскими дверями. Как сделать так, чтобы соблюсти права всех без исключения детей, на площадке ярославского уполномоченного по правам человека обсудили представители всех сторон конфликта - от чиновников до пап и мам.

Выгнали как прокаженного

- У меня трое детей, средняя дочка - инвалид, у нее ДЦП. Привит, как положено, только первый, 14-летний. Других мы не прививали, потому что на реабилитационных курсах, куда мы ездим с дочерью, я видела множество детей, которые, со слов их мам, нормально развивались, а после прививок стали лежачими больными, - рассказывает свою историю Татьяна Сапожникова из Ярославского района. - Дочка ходит в детский сад, но оттуда мне позвонили и сказали, что в саду проходит вакцинация от полиомиелита, поэтому ребенок будет отстранен от посещения детсада на 60 дней.

По словам Татьяны, ей предложили вариант "выход педагога на дом", но она с ним не согласилась, поскольку хочет, чтобы дочка ходила в детское учреждение: девочка привыкла к детскому коллективу, с радостью в нем находится, и вынужденный длительный перерыв для нее - большой стресс. Но когда женщина попыталась привести ребенка в группу, руководство детсада вызвало полицию…

Сына Светланы Лимоновой, недавно переехавшей в Ярославль с Севера, за отсутствие прививок выгнали из школы. Сначала вроде ласково приняли, отправили на урок, а когда спохватились и увидели, что нужных отметок в медкарте нет, немедленно вывели из класса.

- Директор побежала в класс и вывела оттуда ребенка, словно он прокаженный какой-то, - возмущена мать.

В результате мальчика устроили в другую школу, но недавно родителям ученика оттуда позвонили и тоже предупредили, что ближайшие два месяца ему придется провести дома, поскольку в школе - вакцинация от полиомиелита.

Разобщить на 60 дней

- Многие цивилизованные страны давно уже не пользуются живой полиомиелитной вакциной. У нас в 2016 году трехвалентная вакцина была заменена на двухвалентную, то есть она стала менее заразной, и вероятность возникновения вакциноассоциированного полиомиелита (ВАП) уменьшилась на 90 процентов. Кроме того, с 2000 года в Ярославской области вообще не зарегистрировано ни одного случая ВАП, - приводит свои доводы председатель региональной общественной организации "Здоровое детство" Сергей Шленский, уверенный, что его сын заболел диабетом тоже в результате прививки. - Однако продолжается дискриминация непривитых детей в общеобразовательных учреждениях путем отстранения их от учебного процесса или бесконечного разобщения. В результате ребенок страдает, родители теряют работу, ухудшается материальное положение семей.

Во многих странах если человек отказывается прививать ребенка, то он берет на себя ответственность за его лечение

О том, что привитые и непривитые ребятишки равны перед законом и имеют одинаковое право сидеть за партой, никто не спорит, но реализовать это право оказалось в некоторых случаях совсем не просто. Например, в постановлении главного санитарного врача РФ от 28 июля 2011 года "Профилактика полиомиелита" четко сказано, что в больницах, детсадах, школах и оздоровительных лагерях "детей, не привитых против полиомиелита или получивших менее трех доз полиомиелитной вакцины, разобщают с детьми, привитыми вакциной ОПВ… на срок 60 дней с момента получения детьми последней прививки". Потому что, по мнению специалистов, после вакцинации в окружающую среду попадает большое количество вирусов, и даже при идеальном соблюдении санитарных правил очень трудно избежать загрязнения ими окружающих предметов. То есть непривитый ребенок рискует эту инфекцию подхватить. Со всеми вытекающими…

Нужны поправки

Но как именно разобщать две категории детей, в документе не сказано. Рекомендации Роспотребнадзора на эту тему существуют, по словам чиновников департаментов здравоохранения и образования, только в виде ответов на запросы и письма граждан. Например, можно переводить детей в другие группы или даже детсады, усаживать за разные парты… Между тем отвечать за факт инфицирования придется не маме и папе, а заведующей детсадом или директору школы. Даже если родители напишут бумагу, что отказываются от всех претензий. Поэтому и перестраховываются несчастные директора, в очередной раз оказавшиеся "между молотом и наковальней".

- Проблема не решится, пока не будут внесены изменения в федеральное законодательство, - уверена консультант отдела организационно-методической помощи женщинам и детям областного департамента здравоохранения и фармации Любовь Лебедева. - Свои предложения мы неоднократно высказывали, и в случае внесения изменений вопрос с прививками был бы снят на 99 процентов.

По мнению эксперта, необходимо увязать отказ родителей от прививок с их ответственностью за лечение ребенка в случае его болезни.

- Родители реализуют свое право отказаться от вакцинации. Но во всей цивилизованной Европе, если человек отказывается прививать ребенка, он берет на себя ответственность за его лечение. Он лишается многих льгот, связанных с лечением заболевания, которое управляется способом вакцинации. У нас этого нет. И в итоге получается, что, идя вразрез с санитарным законодательством, родители лишают своего ребенка защиты от инфекции, но, если он заболеет, лечить его будут не они, а государство. Причем в случае инвалидизации ребенка родители спросят с государства все социальные выплаты. Нигде такого нет, только у нас, - недоумевает представитель облздрава.

Кроме того, по мнению Любови Лебедевой, в санитарных правилах должны быть четко разъяснены способы разобщения привитых и непривитых детей.

А пока этого нет, участники круглого стола сошлись на том, что региональному управлению Роспотребнадзора необходимо теснее по этой проблеме работать с руководителями детсадов и школ, совместно обсуждая возможные варианты разобщения. Правда, сотрудники ведомства заверили, что заинтересованные заведующие сами проявляют инициативу, обращаясь к ним, и способы решения проблемы, как правило, находятся.

Свои рекомендации планирует подготовить и областной департамент образования.

- Мы напишем письмо нашим коллегам, повторим еще раз рекомендуемые способы разобщения, которые уже использовались в практике, - пообещала начальник отдела развития общего образования департамента образования Ярославской области Нелли Лобанова. - Общими усилиями мы чаще всего находим решение. В каждой сложной ситуации надо искать разумный выход.

Мнения

Сергей Бабуркин, уполномоченный по правам человека в Ярославской области:

- Я обращался в Росздравнадзор и Роспотребнадзор и получил оттуда разъяснения, как следует понимать разобщение. Там предложен достаточно широкий спектр вариантов, и не очень понятно, почему они не используются. Почему на практике разобщение трактуется как отказ в посещении. Это все и создает напряжение. После отказов в приеме детей в образовательные учреждения и моих обращений в органы образования (в частности, Тутаевского района) все чудесным образом разрешалось. И выяснялось, что можно было найти способ, удовлетворяющий и образовательную организацию, и родителей. Но вначале по привычке включались тормоза и следовал отказ.

Ирина Комарова, врач-педиатр:

- Мы, конечно, должны идти навстречу родителям, отказывающимся от прививок, но как врач я не понимаю, как можно так сильно рисковать здоровьем детей. Родители говорят: после прививки у нас образовалось то-то. После не значит из-за. Только благодаря вакцинации в ХХ веке продолжительность жизни увеличилась на двадцать лет. У нас пока есть подушка безопасности за счет привитых детей, но уменьшать ее нельзя. Ведь некоторые не хотят делать даже манту и диаскинтест - диагностические тесты на туберкулез, тем самым подвергая опасности не только собственных, но и других детей. В 2017 году папа ученицы одной из ярославских школ категорически отказывался делать эти тесты, даже суд прошел. В результате девочку госпитализировали с открытой формой туберкулеза. И были подвержены риску другие дети, которые обязаны теперь месяцами глотать таблетки, потому что контактировали с девочкой. Родители этих детей имеют право подать в суд.