В Московском зоопарке родился детеныш редкой мартышки

В Московском зоопарке впервые за 15 лет родился детеныш редкой мартышки диана. Этот вид животных занесен в Международную Красную книгу в категории "уязвимые", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу зоопарка.

Отмечается, что детеныш мартышки родился 26 октября, а вес малыша сейчас составляет не больше 600 г. Его мать - самка Фиона, которой 10 лет (она была привезена в Московский зоопарк из Новосибирска в 2014 году), а отец - 9-летний самец Тувай (доставлен в 2016 году из Зальцбурга).

При этом сообщается, что пока детеныш все время проводит с матерью, из-за чего его пол пока не удалось установить. Уже в возрасте 3-4 месяцев детеныш будет пробовать взрослую еду и постепенно перейдет на тот же рацион, который предусмотрен для взрослых приматов.

Посетители уже сейчас смогут понаблюдать за новым жильцом Московского зоопарка в павильоне "Дом обезьян".