В Москве достраивают восемь современных поликлиник

Новую поликлинику на 750 посещений в смену в Бутырском районе Москвы собираются сдать в эксплуатацию в мае следующего года. Наличие сразу двух отделений позволит посещать это медучреждение и взрослым, и детям. Ввод этого объекта станет частью масштабной столичной программы по строительству современных поликлиник - благодаря ей сейчас в разной степени готовности находятся восемь медучреждений.

Поликлиника на улице Яблочкова - первая амбулатория такого масштаба в Бутырском районе, при этом построили ее всего за год - начали в конце прошлого года. "Темпы действительно очень высокие, внутренняя отделка уже готова на 90 процентов, также установлены три лифта, - рассказал "РГ" начальник строительного участка Владимир Леонов. - Могли бы закончить и в этом году, но немного не успеваем с благоустройством. Весной здесь будут две автопарковки и брусчатые тротуары, а всю прилегающую территорию приведем в порядок". Сейчас в строительстве объекта принимают участие около 110 человек, а на основном этапе привлекалось до 150 человек.

В день поликлиника сможет принимать 500 взрослых и 250 детей. Причем детское и взрослое отделения будут разделены - между двумя корпусами поставят двери с электромагнитными замками. Это необходимо, чтобы дети не подхватили вирусные инфекции, которые могут "гулять" по взрослому крылу. Поликлиникой будет удобно пользоваться и маломобильным людям - предусмотрены пандусы, поручни, оборудованные санузлы и тактильная плитка на полу.

Уже скоро в поликлинику доставят и медицинское оборудование. "С 15 ноября начнутся поставки тяжелого медоборудования, в том числе рентгенографических аппаратов. В плане оснащенности это будет очень современный объект - сразу три рентген-кабинета, кабинет маммографии, отдельное гинекологические отделение", - пояснил Леонов.

Взрослая и детская части поликлиники будут иметь собственный вестибюль, отделение профилактики, хирургический блок кабинетов, дневной стационар и отделение функциональной диагностики. Также для всех групп пациентов заработает отделение лучевой терапии. О высоком уровне объекта говорит и наличие оборудованного конференц-зала, где медицинский персонал сможет консультироваться с коллегами из других медучреждений в режиме онлайн и проводить консилиумы. Мало какие поликлиники могут похвастаться такой оснащенностью.

Всего же в Москве в 2018 году планируется сдать восемь новых поликлиник - три в Северном округе, две на северо-востоке и по одной в центре, на востоке и юго-востоке. Также до конца года на территории столицы введут три подстанции скорой медицинской помощи и два больничных корпуса. "Мы выполним все обязательства по строительству объектов социального назначения. Деньги на эти нужды в Адресной инвестиционной программе есть", - отмечал ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. По его словам, ввод новых объектов позволит уменьшить нагрузку на существующие учреждения здравоохранения и повысить доступность медицинской помощи.

Новая поликлиника сможет ежедневно принимать до 750 пациентов - 500 взрослых и 250 детей

С 2018 по 2020 год в Москве планируют ввести 53 новые поликлиники. А за последние восемь лет уже открыто 72 объекта здравоохранения. Медицину активно развивают и в Новой Москве - там за последние шесть лет построено 10 поликлиник, а до 2022 года возведут еще 13 амбулаторий и больниц.